FLASH - TUTTO IN FAMIGLIA IN UN TG5 COMICO, EDIZIONE DELLE 8 CON L'INVIATA A DAVOS, VERONICA GERVASO, CHE INTERVISTA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, CARLO BONOMI: LA MOGLIE CHE INTERVISTA IL MARITO È DA PREMIO PULITZER…-
FLASH - TUTTO IN FAMIGLIA IN UN TG5 COMICO, EDIZIONE DELLE 8 CON L'INVIATA A DAVOS, VERONICA GERVASO, CHE INTERVISTA IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, CARLO BONOMI: LA MOGLIE CHE INTERVISTA IL MARITO È DA PREMIO PULITZER…-
A LUME DI CANDELA - MARIO CAUCCI, EX MARITO DI NOEMI BOCCHI, È "GESTITO" DA FABRIZIO CORONA (GIA’ NEMICO DI TOTTI E ILARY DAI TEMPI DEL CASO FLAVIA VENTO) - NEI GIORNI DEL FESTIVAL FEDEZ-FERRAGNI ALLOGGERANNO IN UNA BELLISSIMA VILLA SULLE COLLINE DI SANREMO - FRATELLI D'ITALIA PENSA A GIAN MARCO CHIOCCI PER IL TG1 DEL DOPO MAGGIONI - ELISABETTA GREGORACI SBARCA SU LA7 - RICORDATE IL GIORNALISTA PORCELLO SCOPERTO DA "LE IENE"? IN MOLTI SI CHIEDONO, COME MAI IL CORRIERE DELLA SERA NON HA RIPORTATO LA NOTIZIA? - IL CONDUTTORE RAI VA ALLO STADIO CON IL DIRIGENTE E CON IL MINISTRO…
“LA CONFERMA DI MAZZOTTA E RIVERA? VEDIAMO…” - INCALZATO DAI CRONISTI, GIORGETTI NICCHIA SUL DESTINO DEL DG DEL TESORO E DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO - COME DAGO-ANTICIPATO, AL POSTO DI ALESSANDRO RIVERA, BALLANO I NOMI DI ANTONIO TURICCHI (CHE GIORGETTI HA VOLUTO ALLA PRESIDENZA DI ITA) E PAOLO CIOCCA, ATTUALE COMMISSARIO DELLA CONSOB - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI POMERIGGIO DOVREBBE ESSERE SCIOLTO IL NODO E SI CAPIRA’ ANCHE IL RAPPORTO DI FORZA TRA MELONI E GIORGETTI…
CI VOLEVA UN GOVERNO SOVRANISTA PER (S)VENDERE ALITALIA AI TEDESCHI! – È ARRIVATA L’OFFERTA DI LUFTHANSA PER ACQUISIRE, INIZIALMENTE, UNA QUOTA DI MINORANZA DI “ITA”: “ABBIAMO PRESENTATO UNA LETTERA DI INTENTI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA ITALIANO. QUALORA LE PARTI DECIDANO DI FIRMARE IL MEMORANDUM D’INTESA, ULTERIORI NEGOZIATI SARANNO CONDOTTI SU BASE ESCLUSIVA”. INSOMMA LA TELENOVELA CONTINUA!
LA STRATEGIA DELLA PENSION DI MACRON FA INCAZZARE I FRANCESI - OGGI LA GRANDE MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO L’AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE DAI 62 AI 64 ANNI. SI TEME L’INFILTRAZIONE NEI CORTEI DELL’ALA PIÙ RADICALE DEI GILET GIALLI E "IL BLOCCO DEL PAESE". TUTTI I PRINCIPALI SINDACATI IN PIAZZA, NON SUCCEDEVA DA 12 ANNI CON LO SCOPO DI IMPEDIRE UNA RIFORMA CHE DEFINISCONO “BRUTALE”
“VIVI” PER SEMPRE – ALL’AUDITORIUM DI ROMA, UNA SERATA PER RICORDARE VIVIEN “VIVI” BUARON, CO-PRESIDENTE DELLA “JERUSALEM FOUNDATION ITALIA”, SCOMPARSA LO SCORSO AGOSTO – SUL PALCO, ANNA FOGLIETTA BIANCOVESTITA STILE VESTALE. IN PLATEA L'AMBASCIATORE ISRAELIANO ALON BAR, UMBERTO VATTANI, MICHELA DI BIASE E DARIO FRANCESCHINI, LORENA BIANCHETTI, LUISA TODINI, NOVELLA CALLIGARIS, MAURIZIO CAPRARA, L'INTRAMONTABILE FASCINO DI GABRIELLA FARINON CON LA FIGLIA BARBARA MODESTI… – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”