FLASH: ULTIME DA "TELE-MELONI"! CHE CI FACEVANO L’EX IENA ANTONINO MONTELEONE E PAOLO CORSINI, DIRETTORE DEGLI APPROFONDIMENTI RAI, SEDUTI AL TAVOLINO DEL BAR "LA FIORENTINA", A ROMA, IN VIA ANDREA DORIA? – FORSE DISCUTEVANO DELLO SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA DEL PROGRAMMA FLOP DI MONTELEONE, "L'ALTRA ITALIA" (L’ULTIMA PUNTATA HA OTTENUTO UN MISERO 0,99% DI SHARE)...
FLASH! – CHE CI FACEVANO L’EX IENA ANTONINO MONTELEONE E PAOLO CORSINI, DIRETTORE RAI DEGLI APPROFONDIMENTI, SEDUTI AL TAVOLINO DEL BAR LA FIORENTINA, A ROMA, IN VIA ANDREA DORIA? – FORSE DISCUTEVANO DELLO SPOSTAMENTO IN SECONDA SERATA DEL PROGRAMMA FLOP DI MONTELEONE (L’ULTIMA PUNTATA HA OTTENUTO UN MISERO 0,99% DI SHARE)