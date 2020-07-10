FLASH! VERNICE FRESCA: OCCHIO ALLE SECCHIATE, DOMANI A PRANZO REUNION DEI MONTANELLIANI DELLA REDAZIONE DEL GIORNALE: TAJANI, LIGUORI, PAGLIA, DIACONALE, PUCCI E ALTRI EX GIOVANI. A CENTRO TAVOLA VERRA' PIAZZATA UNA FOTO DI INDRO TIPO SEDUTA SPIRITICA...

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