Montanelli statua montanelli paolo liguori contro striscia arturo diaconale foto mezzelani gmt guido paglia foto di bacco antonio tajani foto di bacco (2)
FLASH! VERNICE FRESCA: OCCHIO ALLE SECCHIATE, DOMANI A PRANZO REUNION DEI MONTANELLIANI DELLA REDAZIONE DEL GIORNALE: TAJANI, LIGUORI, PAGLIA, DIACONALE, PUCCI E ALTRI EX GIOVANI. A CENTRO TAVOLA VERRA' PIAZZATA UNA FOTO DI INDRO TIPO SEDUTA SPIRITICA...- -
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Montanelli statua montanelli paolo liguori contro striscia arturo diaconale foto mezzelani gmt guido paglia foto di bacco antonio tajani foto di bacco (2)
FELTRI AL VELENO CONTRO GIUSEPPE CONTE: "COME TUTTI GLI SBRUFFONI NON È ANTIPATICO. MA INSOPPORTABILE" – E SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONE: "OGNI TANTO SALTA SU UN PIRLA CON QUESTA IDEA. HO IL TERRORE DI COLORO CHE GIUNTI AL GOVERNO INTENDONO SEMPLIFICARE SENZA ESSERNE CAPACI. HANNO BUONI INTENTI E SI DANNO DA FARE MA COMBINANO SOLO PASTICCI…"
EUROPA DA RECOVERY? NO, DA RICOVERO – ALL’EUROGRUPPO, ELETTO PRESIDENTE L’IRLANDESE DONOHOE RAPPRESENTANTE DI UNO DEI PAESI CONTRARI AL RECOVERY FUND – SCONFITTO IL FRONTE DEL SUD CHE SOSTENEVA LA SPAGNOLA NADIA CALVINO (APPOGGIATA DA ITALIA E FRANCIA) - LA RIBELLIONE DEI ‘FRUGALI’ COMPLICA LA NEGOZIAZIONE DEGLI AIUTI EUROPEI - MERKEL E MACRON CHIEDONO UN ACCORDO URGENTE ENTRO LA FINE DI QUESTO MESE. MA IL PRIMO MINISTRO OLANDESE MARK RUTTE DICE CHE NON C'È FRETTA…
QUANDO SI CHIUDE OPEN FIBER? - DOPO CHE CONTE HA CHIESTO ALL'ENEL DI STARACE E ALLA CDP DI PALERMO DI “RISOLVERE LA FUSIONE TIM-OPEN FIBER” PER LA BANDA ULTRALARGA, IERI BLOOMBERG HA RIFERITO DI UN INTERESSE DELLA CDP DI ACQUISIRE UNA QUOTA IN ALCUNI ASSET DI RETE DI TELECOM ITALIA - MA TANTO PER ALZARE IL PREZZO CON TIM (ENEL HA IL 50% DI OPEN FIBER, L'ALTRA META' E' CDP), DAL KUWAIT SPUNTA UN'ALTRO FONDO...
PALLOTTA CONTINUA A CANCELLARE LA STORIA DELLA ROMA – DOPO TOTTI, DE ROSSI, TEMPESTILLI, ARRIVA IL BENSERVITO PURE A SEBINO NELA, DIRIGENTE DELLA ROMA FEMMINILE - LE FIGLIE VIRGINIA E LUDOVICA SI SFOGANO: “SEBINO FATTO FUORI DA CHI NON CAPISCE L'AMORE PER LA MAGLIA. NESSUN IMPRENDITORE O BANCHIERE CAPIRÀ MAI IL VALORE E L’APPARTENENZA...”
BEETHOVEN, IL MIGLIOR VACCINO PER RITORNARE A VIVERE - FINALMENTE SANTA CECILIA, NELLA CAVEA DELL'AUDITORIUM ROMANO, CI FA LA GRAZIA DEL GRANDE PAPPANO ALLE PRESE CON LE SINFONIE N.1 E N.3 ‘EROICA’ (E OMAGGIO AL MORRICONE DI "MISSION") - TRA I MILLE SPETTATORI BEN DISTANZIATI (ANZICHE' 4MILA), NANNI MORETTI IN DOLCE COMPAGNIA, MILLY CARLUCCI, JAS JAVRONSKI, SERENA BORTONE, VESPA E DAGO, PER UNA SERATA DI STRAORDINARIA NORMALITA' - VIDEO
SE PARIGI AVESSE LO SHARING, SAREBBE UNA PICCOLA BARI - PURE NELLA CITTÀ PUGLIESE ARRIVANO I MONOPATTINI A NOLEGGIO, LA PRIMA GRANDE CITTÀ DEL SUD DOVE HELBIZ ATTIVA IL SERVIZIO DOPO MILANO, ROMA, TORINO, CESENA E VERONA. A BORDO DEI MEZZI C'È SALITO PURE IL SINDACO DECARO, E A REGIME SARANNO 500
SE PROPRIO DEVI SPIPPETTARE, MEGLIO LE ALTERNATIVE ALLE SIGARETTE - L'AUTORITÀ AMERICANA DEI FARMACI CERTIFICA CHE LE IQOS SONO ''A RIDOTTA ESPOSIZIONE'', CIOÈ RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE L'ESPOSIZIONE DELL'ORGANISMO A SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE E POTENZIALMENTE DANNOSE. L'ONCOLOGO COGNETTI: ''PER CHI NON RIESCE A SMETTERE DI FUMARE, IL TABACCO RISCALDATO PUÒ ESSERE MOLTO UTILE A RIDURRE IL DANNO''