FLASH! - IL VIRUS AVANZA IN RAI: GIGI MARZULLO E PINO STRABIOLI SONO POSITIVI AL COVID. LA SCORSA SETTIMANA I DUE ERANO OSPITI FISSI DEL PROGRAMMA DI SERENA BORTONE IN COLLEGAMENTO DA UN LUOGO ANGUSTO DA DOVE FACEVANO FINTA DI LANCIARE SERVIZI SU SANREMO…

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DOMANI E' PREVISTO L'OK DELL'EMA AL VACCINO DI JOHNSON & JOHNSON CHE SMENTISCE I RITARDI SULLE DOSI: "RISPETTEREMO GLI IMPEGNI PRESI A FORNIRE 200 MILIONI DI DOSI NEL 2021, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE" -  LA FORNITURA DESTINATA ALL'UE PREVISTA PER IL SECONDO TRIMESTRE È DI 55 MILIONI DI DOSI, DI CUI 7,3 MILIONI PER L'ITALIA. LA FORNITURA È NECESSARIA PER L'ACCELERAZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE CHE DOVREBBE ESSERE IMPRESSA DA APRILE. ANCHE PERCHÉ SI TRATTA DI UN VACCINO A SOMMINISTRAZIONE SINGOLA…