FLASH! - IL VIRUS AVANZA IN RAI: GIGI MARZULLO E PINO STRABIOLI SONO POSITIVI AL COVID. LA SCORSA SETTIMANA I DUE ERANO OSPITI FISSI DEL PROGRAMMA DI SERENA BORTONE IN COLLEGAMENTO DA UN LUOGO ANGUSTO DA DOVE FACEVANO FINTA DI LANCIARE SERVIZI SU SANREMO…-
LA JUVE, LA MALEDIZIONE CHAMPIONS E GLI ERRORI DI PIRLO – ZAZZARONI: "ORA SAPPIAMO CHE PRESENTARE UNA SFIDA DECISIVA DI CHAMPIONS CON LA FORMULA ORMAI ABUSATA "È COME UNA FINALE" PORTA UNA SFIGA ESAGERATA. IN FUTURO PIRLO EVITI I PECCATI VERBALI E VENIALI PRIMA DI PASSARE A QUELLI TATTICI CHE HANNO RESO IL PRIMO TEMPO UNA LEZIONE SU TUTTO CIÒ CHE NON SI DOVREBBE FARE QUANDO AVVERSARI NON ECCEZIONALI DECIDONO DI DIFENDERE CON UN’INUSUALE PRIMA LINEA A 6” – VIDEO
CAFONALINO - LA DONNA È MOBILE ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ROMA! INAUGURATA LA MOSTRA COLLETTIVA “IO DICO IO”: NATA CON IL SOSTEGNO DI DIOR, È TRATTA DALL’OPERA DELLA CRITICA D’ARTE CARLA LONZI - STORIE, SGUARDI, SELFIE, AVVENTURE CON PROTAGONISTE 50 ARTISTE ITALIANE DI GENERAZIONI DIVERSE…
VIAGGIA, MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – PER VIVERE LENTO ANDATE IN CILENTO! TERRA DI CENTENARI E CULLA DELLA CUCINA MEDITERRANEA, LA ZONA MERIDIONALE DELLA CAMPANIA È IL SIMBOLO DELLA LONGEVITÀ E DEL VIVERE BENE. I SUOI SEGRETI CE LI RACCONTANO LUCIANO PIGNATARO E GIANCARLO VECCHIO IN “IL METODO CILENTO”. UN MANUALE SCORREVOLISSIMO PIENO DI CONSIGLI SALUTARI PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA...
DOMANI E' PREVISTO L'OK DELL'EMA AL VACCINO DI JOHNSON & JOHNSON CHE SMENTISCE I RITARDI SULLE DOSI: "RISPETTEREMO GLI IMPEGNI PRESI A FORNIRE 200 MILIONI DI DOSI NEL 2021, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE" - LA FORNITURA DESTINATA ALL'UE PREVISTA PER IL SECONDO TRIMESTRE È DI 55 MILIONI DI DOSI, DI CUI 7,3 MILIONI PER L'ITALIA. LA FORNITURA È NECESSARIA PER L'ACCELERAZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE CHE DOVREBBE ESSERE IMPRESSA DA APRILE. ANCHE PERCHÉ SI TRATTA DI UN VACCINO A SOMMINISTRAZIONE SINGOLA…