Invece di sparare ai cinghiali di Roma spariamo agli amministratori che hanno riempito la città di pattume, cibo per i suini— Vittorio Feltri (@vfeltri) December 22, 2022
FLASH! VITTORIO FELTRI BANG BANG! “INVECE DI SPARARE AI CINGHIALI DI ROMA SPARIAMO AGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO RIEMPITO LA CITTÀ DI PATTUME, CIBO PER I SUINI” – E C’E’ CHI COMMENTA: "MA SCRIVE PROPRIO LEI O CROZZA LE HA HACKERATO IL PROFILO?"-
Invece di sparare ai cinghiali di Roma spariamo agli amministratori che hanno riempito la città di pattume, cibo per i suini— Vittorio Feltri (@vfeltri) December 22, 2022
LA VIGNA DEI PARACULI – AVVISATE IL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ CHE LA CASA DEGLI ATELLANI, UNO DEI GIOIELLI RINASCIMENTALI DI MILANO CON ANNESSA VIGNA DI LEONARDO DA VINCI, NON È ANCORA STATA VENDUTA A BERNARD ARNAULT - PER CIÒ CHE RIGUARDA IL GRIDO DI DOLORE DELLA BORGHESIA MENEGHINA NEL VEDERSI SCIPPARE DA UNO STRANIERO UNO DEI RARI GIOIELLI DEL RINASCIMENTO LOMBARDO, POSSONO ANCHE RISPARMIARSELO. A MILANO GIRANO TANTISSIMI SOLDI, È ZEPPA DI IMPRENDITORI E BANCHIERI, MA DAVANTI A UN’ACQUISIZIONE FILANTROPICA, NESSUNO TIRA FUORI IL PORTAFOGLIO PER LA PROPRIA CITTÀ. COME SOSTENEVA L’IMMORTALE STEFANO RICUCCI: “SO’ TUTTI BRAVI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI”
IL CAVALIERE DELLA BICI – IL MONDO DEL CICLISMO PIANGE VITTORIO ADORNI, SCOMPARSO A 85 ANNI: VINSE IL GIRO NEL 1965 E IL MONDIALE NEL 1968 – E’ STATO OPINIONISTA, AL FIANCO DI SERGIO ZAVOLI, NEL CELEBRE "PROCESSO ALLA TAPPA" – L’ULTIMA INTERVISTA ALLA GAZZETTA: “PEDALO ANCORA 10 KM AL GIORNO. IL NUOVO MERCKX IO NON L’HO ANCORA VISTO. UN NUOVO NIBALI, NEL CICLISMO ITALIANO, NON C'E'. IL NOSTRO RIFERIMENTO, CON ALTRE CARATTERISTICHE, E' GANNA" – L’INCONTRO DA "PELLE D’OCA" CON PAPA FRANCESCO..
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
PRONTI PER L’ABBUFFATA DI NATALE? SE STATE PENSANDO DI STRAFOGARVI PER POI RIMEDIARE CON UNA GIORNATA DI DIGIUNO SBAGLIATE DI GROSSO - PER EVITARE DI RITROVARSI CON ALMENO 3 CHILI IN PIÙ DOPO L’EPIFANIA SERVONO 10-15 GIORNI DI REGIME IPOCALORICO POVERO DI GRASSI E RICCO DI FRUTTA E VERDURA. SÌ AD ALIMENTI INTEGRALI, PESCE FRESCO, CARNE BIANCA E SPEZZATE LA FAME CON LA FUTTA SECCA. NON DIMENTICATE DI BERE E GIOCATE D’ANTICIPO CON UNA…