Simpatico Biden che bombarda la Siria ma dice che il guerrafondaio è Trump che non ha mai sparato un colpo.— Vittorio Feltri (@vfeltri) February 26, 2021
donald trump donald trump vittorio feltri joe biden commosso
FLASH! VITTORIO FELTRI: "SIMPATICO BIDEN CHE BOMBARDA LA SIRIA MA DICE CHE IL GUERRAFONDAIO È TRUMP CHE NON HA MAI SPARATO UN COLPO..."-
Simpatico Biden che bombarda la Siria ma dice che il guerrafondaio è Trump che non ha mai sparato un colpo.— Vittorio Feltri (@vfeltri) February 26, 2021
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MAZZA DI CARRARA - UNA SCONOSCIUTA CANTANTE CARRARESE DI 25 ANNI, CATERINA LALLI IN ARTE LIALAI, È RIUSCITA A COINVOLGERE ROCCO SIFFREDI NEL VIDEOCLIP CHE LANCIA LA SUA ULTIMA CANZONE - "HO PROVATO PER GIOCO A CONTATTARLO SU INSTAGRAM E MI HA RISPOSTO. INTERAGIRE CON LUI SUL SET È STATO MOLTO SEMPLICE, È UNA PERSONA ESTREMAMENTE SENSIBILE, SA COME METTERTI A TUO AGIO..." - VIDEO E FOTO PICCANTINE
TARTARE DI SALMAN – IL RAPPORTO USA ACCUSA IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN DELL’OMICIDIO KHASHOGGI: “APPROVÒ IL BLITZ PER UCCIDERLO O CATTURARLO". TRA LE INFORMAZIONI SI LEGGE: "GLI AGENTI NON AVREBBERO ESEGUITO INTERVENTI SUL GIORNALISTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE SUPERIORE" - NEL DOCUMENTO SI AFFERMA ANCHE CHE BIN SALMAN VEDEVA IL GIORNALISTA DISSIDENTE COME UNA MINACCIA AL REGNO E SOSTENNE AMPIAMENTE L'USO DELLA VIOLENZA SE NECESSARIO PER METTERLO A TACERE...
PROFUMO DI WALL STREET – LEONARDO HA DECISO DI COLLOCARE IN BORSA A NEW YORK UNA QUOTA DEL 30% DEL CAPITALE DI “DRS”, IL PRODUTTORE DI SUPPORTI PER FORZE MILITARI E AGENZIE DI SPIONAGGIO USATI ANCHE DALL’ESERCITO - ERA STATA DELISTATA NEL 2008 DOPO L’ACQUISIZIONE CONDOTTA DA FINMECCANICA - LA VALUTAZIONE OSCILLA TRA 3 E 3,5 MILIARDI…
CELLE IN RIVOLTA – CAOS IN ECUADOR DOVE SONO ESPLOSI DEI DISORDINI IN QUATTRO PENITENZIARI DEL PAESE: 50 DETENUTI HANNO PERSO LA VITA MENTRE GLI AGENTI DI POLIZIA STANNO CERCANDO DI RIPRISTINARE L’ORDINE - PER IL MINISTRO DELL'INTERNO, PATRICIO PAZMIÑO, SI TRATTA DI “UN'AZIONE CONCERTATA DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PER GENERARE VIOLENZA NELLE CARCERI…” - VIDEO
GALLIANI POSITIVO AL CORONAVIRUS - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MONZA È IN QUARANTENA A CASA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL CLUB BRIANZOLO SI TROVA COSTRETTO A FARE I CONTI CON IL COVID. LO SCORSO 14 OTTOBRE VENNE INFATTI RINVIATA LA SFIDA CONTRO IL VICENZA, VALIDA PER LA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO, A CAUSA DI SETTE GIOCATORI POSITIVI. A INIZIO SETTEMBRE ANCHE SILVIO BERLUSCONI, NUMERO UNO DEL CLUB, AFFRONTÒ UNA LUNGA DEGENZA A CAUSA DEL VIRUS…
LA MARCIA SU ROMA DEL "VECCHIO SGARBONE": “LE RIDAREMO LA DIGNITÀ DI CAPITALE” - IL CRITICO D’ARTE SI CANDIDA PER IL CAMPIDOGLIO E METTE IN PIEDI UNA CONFERENZA STAMPA SHOW A PIAZZA NAVONA CON PAOLINI CHE SI BUTTA A TERRA PER BACIARGLI LA SCARPA – “MI PRESENTO PERCHÉ SONO SGARBI. O IL CENTRODESTRA CONVERGE SU DI ME O FACCIO UNA LISTA. PRIMA PENSEREMO A MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI. POI…” – VIDEO
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
NON SERVE ASPETTARE IL RICHIAMO PER GODERSI I BENEFICI DEL VACCINO - DAI DATI DI INGHILTERRA E SCOZIA ARRIVANO INDICAZIONI PROMETTENTI: È ORMAI DIMOSTRATO CHE GIÀ SOLO LA PRIMA DOSE DÀ UN'ALTA PROTEZIONE DAL COVID GRAVE E LIMITA I RICOVERI, PROTEGGENDO DAI SINTOMI LIEVI I GIOVANI - ECCO PERCHÉ HA SENSO ASSICURARE ALMENO UNA INIEZIONE A MILIONI DI PERSONE E RITARDARE LA SECONDA FINO A 12 SETTIMANE DOPO...