12 feb 2023 19:03

FLASH! - ZELENSKY IN VERSIONE LETTERINA È ANDATO IN ONDA ALLE 2,15 DEL MATTINO PER VOLERE DI AMADEUS CHE, COME DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL, HA POTUTO DIRE NO A FUORTES E COLETTA CHE SPINGEVANO PER FAR LEGGERE IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE UCRAINO ALL’INIZIO DELLA SERATA – E QUEL DRITTONE DI AMADEUS NON HA GIUDICATO OPPORTUNO INFILARE IL “ZELENSKY MOMENT” TRA UNA CANZONE E L’ALTRA…