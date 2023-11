FLAVIO INSINNA STAPPA LO CHAMPAGNE: GRAZIE AL FLOP DI PINO INSEGNO, STA PER TORNARE AL TIMONE DELL’"EREDITÀ" – PER EVITARE CHE INSEGNO AFFOSSI PURE IL TG1, IN RAI SONO CORSI AI RIPARI TIRANDO FUORI DALLA NAFTALINA L’USATO GARANTITO – AL POSTO DI CORRADO AUGIAS POTREBBE ARRIVARE UN PROGRAMMA CULTURALE AFFIDATO AD ALESSANDRO BARICCO MENTRE È CERTO IL RITORNO DI MASSIMO GILETTI SU RAI1 - NUOVO IL FORMAT CHE VERREBBE AFFIDATO A RENZO ARBORE CHE SU RAI2…

Flavio Insinna all’Eredità, dove era previsto l’approdo di Pino Insegno. E poi il ritorno di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli. Ma anche la suggestione di Alessandro Baricco con un programma culturale. La Rai si attrezza a rispondere colpo su colpo al via vai di personaggi […]

Così la notizia che Flavio Insinna, da gennaio, starebbe per tornare al timone dell’Eredità, campione di ascolti, fa rumore perché a quella conduzione era destinato Pino Insegno, i cui ascolti de «Il Mercante in Fiera» su Rai2 hanno sconsigliato i vertici Rai dall’assegnargli una delle trasmissioni più viste di Rai1. Sulla quale peraltro la Rai non decide da sola, visto che il titolare del format, che è Banijay, ha diritto di concordare la conduzione.

La decisione sarebbe ormai stata presa al settimo piano di viale Mazzini […] Gli errori si pagano: la trasmissione di Insegno su Rai2 non è andata come doveva, come del resto era stato per quella di Drusilla Foer, fortemente voluta dall’allora direttore Stefano Coletta, che pure aveva scommesso su quella fascia oraria assai difficile.

L’addio di Augias ha colpito i vertici Rai […] Ma c’è già l’intenzione di affidare quello spazio in palinsesto a altri: l’idea che circola è lo scrittore Alessandro Baricco.

Certo è invece il ritorno di Massimo Giletti su Rai1 per le celebrazioni della Radio e della Tv in programma e poi, da aprile, con le inchieste giornalistiche.

Del tutto nuovo invece il format che verrebbe affidato a Renzo Arbore che su Rai2 intesserà i ricordi dei suoi successi.

E se Antonio Di Bella, che dalla Rai è uscito da pensionato, potrebbe passare a La7, a Rai3 rientrerà Giovanni Minoli con «La storia siamo noi» che sarà una sorta di fil rouge tra le celebrazioni di radio e tv.

