È UNA VITTORIA PER L'AD ROBERTO SERGIO E UNA SCONFITTA PER IL DUPLEX MELONI-ROSSI

Tv: Pino Insegno fuori da conduzione 'L'Eredità'

pino insegno

(LaPresse) - Pino Insegno sarebbe definitivamente fuori dalla conduzione de 'L'Eredità', secondo quanto apprende LaPresse. Dopo l'accordo raggiunto oggi con la casa produttrice del game show Banijay Italia, l'azienda avrebbe deciso di non affidare al conduttore del 'Mercante in Fiera' anche 'L'Eredità' che riparte nel prossimo gennaio. Chi sarà il conduttore del famoso programma verrà deciso nei prossimi giorni. In pole resta Flavio Insinna ma non è escluso un nuovo nome a sorpresa.

‘L'eredità’, i produttori dicono no a Pino Insegno

Estratto da www.repubblica.it

FLAVIO INSINNA

Pino Insegno è definitivamente fuori dalla conduzione de L'eredità, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Dopo l'accordo raggiunto oggi con la casa produttrice del game show Banijay Italia, l'azienda ha deciso di non affidare al conduttore del Mercante in fiera anche L'eredità che riparte nel prossimo gennaio.

Chi sarà il conduttore del famoso programma verrà deciso nei prossimi giorni.

GIAMPAOLO ROSSI A CARTOONS ON THE BAY - FESTIVAL DELL ANIMAZIONE DI PESCARA

In pole resta Flavio Insinna ma non è escluso un nuovo nome a sorpresa. [...] Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni, secondo le quali l’azienda non avrebbe affidato a Insegno la conduzione del programma di Rai 1, a causa dei bassi ascolti del Mercante in fiera, il preserale che Insegno conduce su Rai 2 da inizio stagione ma con scarsi risultati di ascolti e una media del 2 per cento di share.

Numeri che rappresenterebbero un grosso guaio se replicati a L'eredità, traino del Tg1 delle 20. "Parole in libertà di qualcuno.... Io non ce la faccio più a sentirvi", era stato il commento del conduttore. [...]

roberto sergio giampaolo rossi pino insegno giorgia meloni

pino insegno il mercante in fiera flavio insinna