Marco Zonetti per Dagospia

ainett stephens pino insegno 2

A volte ritornano. Ci voleva la nuova Rai meloniana con Marcello Ciannamea (in quota Lega) alla guida dell'Intrattenimento Prime Time per riesumare dalle tombe del tempo un flop di ben diciassette anni fa. Stiamo parlando del quiz show Mercante in fiera prodotto da Magnolia (ora Banijay) andato in onda in fascia preserale per due sole stagioni su Italia1 e condotto da Pino Insegno con Ainett Stephens.

Il programma basato sull'omonimo gioco di carte - chiuso dalla rete cadetta Mediaset per ascolti ritenuti inadeguati alle aspettative nel lontano novembre 2006 - tornerà nei prossimi palinsesti Rai a partire dall'autunno 2023 in access prime time. "Prova generale" per l'approdo di Pino Insegno alla guida dell'Eredità su Rai1, in sostituzione di Flavio Insinna a partire dal gennaio 2024.

pino insegno

Che il buon Insegno, molto apprezzato dalla presidente Giorgia Meloni, fosse destinato a prestigiosi spazi nella nuova Rai di Destra era noto e arcinoto, ma che per l'occasione occorresse ripescare finanche un programma sepolto da quasi vent'anni lascia alquanto perplessi.

Ci si domanda altresì se, a fianco di Insegno, tornerà l'unico elemento che ci si ricordi del programma, ovvero la splendida Ainett Stephens, che interpretava "la gatta nera" e "la gatta bianca" e che da qualche tempo - per la gioia di moltissimi - è sbarcata su OnlyFans.

ainett stephens a il mercante in fiera 3

Ricordiamo che diciassette anni fa il suo ruolo nel Mercante in Fiera suscitò diverse polemiche per l'immagine "ipersessualizzata" del personaggio, tanto che la scrittrice e attivista per i diritti delle donne Lorella Zanardo deplorò la messa in onda di una "valletta sadomaso hard" alle sette di sera.

"La gatta nera" suscitò anche nel tempo indignazione e polemiche per la modalità di narrazione televisiva del corpo delle donne di colore in Italia.

Dal 2006 troppa acqua è passata sotto i ponti, e il politically correct oggi la fa da padrone. Per giunta l'attuale presidente Rai Marinella Soldi è piuttosto attenta alle questioni di genere. Il Mercante in Fiera versione Rai2 sarà quindi edulcorato di procaci bellezze femminili e di ammiccanti elementi sessuali?

ainett stephens a il mercante in fiera 4

Vedremo. Senz'altro andrà in onda in una fascia che ha già visto un semiflop quale L'Almanacco di Drusilla Foer e il fiasco cocente di Una scatola al giorno condotto da Paolo Conticini, entrambi voluti dall'ex direttore Stefano Coletta. Finiremo forse per rimpiangerlo?

ainett stephens a il mercante in fiera 2 ainette stephens 11 ainette stephens 10 ainette stephens 35 ainett stephens 2 ainette stephens 36 ainette stephens 18 ainette stephens 9 ainette stephens 5 ainette stephens 7 ainette stephens 6 ainette stephens 3 ainette stephens 1 ainette stephens 15 ainette stephens 17 ainette stephens 14 ainette stephens 16 ainette stephens 38 ainette stephens 13 ainette stephens 12 ainett stephens a il mercante in fiera 1 ainett stephens pino insegno 1