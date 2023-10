FLOPPE-RAI! - LA NUOVA RAI PROSCIUTTO E MELONI INANELLA INSUCCESSI E PERDE 250MILA SPETTATORI: CHI SE N’È ANDATO, COME FABIOLO FAZIO, SI È PORTATO VIA IL SUO PUBBLICO. CHI DOVEVA TAPPARE I BUCHI, INVECE, RISCHIA DI LASCIARLI NEL BILANCIO DEL SERVIZIO PUBBLICO - ESSERE AMICO DELLA MELONI NON AIUTA PINO INSEGNO, ARENATO AL 2.3%. NON VA BENE LA BORTONE, CHE NON VA OLTRE IL 3.3% - GLI INSERZIONISTI SCALPITANO E...

Estratto dell’articolo di Paola Italiano per “La Stampa”

pino insegno

Groucho Marx diceva di trovare la tv «molto educativa: ogni volta che qualcuno l'accende vado nell'altra stanza a leggere un libro». Se facessero tutti così sarebbero quasi una buona notizia i 248 mila telespettatori persi dalla Rai in questo avvio di stagione. E invece il pubblico sparito è solo il risultato di cambi, abbandoni, sostituzioni e ritorni che non hanno funzionato nei palinsesti della tv pubblica. Dove le cose che funzionano sono quasi esclusivamente quelle che già funzionavano prima: vedi gli Affari Tuoi di Amadeus, la Reazione a Catena di Marco Liorni, le Belve di Francesca Fagnani.

monica maggioni

Ma chi se ne è andato si è portato dietro buona parte del pubblico (Bianca Berlinguer a Rete 4, Gramellini a La7, e Fazio sul Nove); e chi è stato chiamato all'ingrato compito di occuparne gli spazi ha per lo più fatto un buco nell'acqua, come Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo! o Serena Bortone nella collocazione che era di Fabio Fazio, il quale ha ragione quando dice che «il pubblico è una cosa e gli elettori un'altra»: per esempio, essere amico della premier come Pino Insegno non porta spettatori se poi ti fanno condurre una trasmissione come Il Mercante in Fiera, che riesce a peggiorare gli ascolti già bassi delle 20 su Rai2.

nunzia de girolamo

E così a Viale Mazzini si trema, perchè gli investitori pubblicitari sono nervosi, e la notizia del taglio del canone non aiuta. Mediaset gongola nonostante la svolta gentile di Pier Silvio Berlusconi non abbia pagato a pieno: Myrta Merlino (al posto di Barbara D'Urso) dopo una buona partenza è calata e perde anche il Grande Fratello meno trash. E tra chi stappa bottiglie mettiamoci pure Tv8, che con la Gialappa's e Nicola Savino (100% Italia) cattura fette non trascurabili di ascoltatori, e naturalmente il Nove. È chiaro che gli italiani i numeri sul telecomando ora li usano tutti.

PINO INSEGNO 2,3%

GIORGIA MELONI PINO INSEGNO - VIGNETTA BY MACONDO

Giusto Padre Brown, su La7, riesce a fare peggio di Pino Insegno. Ma questo, ovviamente, non può essere una consolazione. Inchiodato da settimane al 2% di share, Mercante in fiera azzoppa gli ascolti del Tg2 e drena soldi alla Rai: ogni puntata costerebbe 32 mila euro che, moltiplicati per 62 episodi, fanno 2 milioni circa (fonte Il fatto quotidiano). Sarebbe dunque da chiusura immediata, eppure in Rai stanno prendendo tempo e provano l'innesto di vip. [...] Sembra Affari tuoi in versione nonsense. Quanto a Pino Insegno, ha spiegato di starci molto male. Gli pesa parecchio anche essere bollato come «il conduttore che piace alla Meloni».

NUNZIA DE GIROLAMO 3,6%

nunzia de girolamo 1

Tutte contro tutte: belve e iene. Il martedì sera si è trasformato in una fossa delle leonesse dove si lotta all'ultimo share, con una buona dose di autolesionismo, soprattutto in casa Rai. In prima linea c'è la Belva doc di Rai2, Francesca Fagnani [...] I dati la premiano (è salita al 7,7% e 1,2 milioni). Contro di lei Rai 3, orfana della Berlinguer, schiera Nunzia De Girolamo. [...] il suo Avanti popolo è partito male: la prima puntata si è fermata a 574 mila e il 3,6% di share. E dire che dalla sua aveva l'ospitata del marito, una sorta di Casa Vianello. Stasera rilancerà con Fabrizio Corona che promette uno share al 15% parlando di calcio scommesse. Vedremo. [...]

MONICA MAGGIONI 7,05%

MONICA MAGGIONI IN MEZZ ORA

Non facile la sfida di Monica Maggioni su Rai3: In mezz'ora era un programma cucito su misura sulla sua creatrice, Lucia Annunziata [...] le prime due puntate non hanno ottenuto numeri eccezionali [...] Pian piano però il programma ha recuperato, d'altronde «l'approfondimento è la condizione in cui mi riconosco», dice Maggioni, e il risultato di ieri, con una puntata tutta incentrata sulla tragica crisi in corso in Medio Oriente, ne è la dimostrazione: In mezz'ora Speciale ha avuto 1.081.000 telespettatori con il 9,11% di share e Il mondo di In mezz'ora 718 mila con 7,05%.

serena bortone

SERENA BORTONE 3,3%

L'altra vittima di Fabio Fazio è Serena Bortone: il suo Che sarà su Rai3 la scorsa domenica aveva raccolto davanti al video 963.000 spettatori (5.1%), non un successo ma un risultato dignitoso. Ieri si è fermato a 629.000 spettatori (3.3%), quasi sotto il limite di sopravvivenza. [...] Evidentemente Bortone non è contenta del trasloco, ma il telespettatore di fronte a tanta confusione fa presto a cambiare canale.

nunzia de girolamo 2 serena bortone che sara 2 serena bortone serena bortone foto di bacco pino insegno e lavinia abate