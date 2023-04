LA FOLLE NOTTE DI ACHILLE COSTACURTA – PRIMA DA’ FUORI DI MATTO NEL TAXI, POI PRENDE A PUGNI UN VIGILE E RISCHIA L’ARRESTO. IL FIGLIO DI BILLY E MARTINA COLOMBARI IN TASCA AVEVA QUALCHE GRAMMO DI HASHISH – UNA TESTA CALDA, ACHILLE (CHE HA PARTECIPATO CON LA MADRE A "PECHINO EXPRESS"): IN PASSATO ERA STATO AL CENTRO DI UN PROCEDIMENTO PENALE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI. NEL 2021 AVEVA DENUNCIATO DI ESSERE STATO AGGREDITO DA ALCUNI POLIZIOTTI A PARMA, ACCUSE A CUI…

Ha perso la testa sul taxi, una sfuriata sembra senza motivo. Ha preso a calci e pugni i sedili, ha lanciato oggetti fuori dal finestrino. Poi se l’è presa con un vicecommissario della polizia locale al quale la tassista aveva chiesto aiuto, vista la situazione, dandogli un pugno in faccia. E in tasca aveva qualche grammo di hashish.

Ha rischiato l’arresto Achille Costacurta, figlio diciottenne dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro, “Billy”, e della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari. In serata Costacurta junior ha pubblicato un messaggio di scuse sui social rivolto alla polizia di Stato.

È quando il vicecommissario dei vigili gli si avvicina, apre la portiera e lo invita a calmarsi, che di tutta risposta si prende un pugno in faccia, vicino all’occhio. Una botta guaribile, secondo i medici del Policlinico che lo hanno visitato, con sette giorni di prognosi. Il giovane viene a quel punto immobilizzato, i polsi chiusi in fascette di plastica e portato in via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi. Sentito il magistrato di turno, il diciottenne è stato denunciato a piede libero per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio e detenzione di droga. Reati che possono prevedere anche l’arresto in flagranza. Ma il giovane, incensurato, se l’è cavata con una denuncia.

All’alba di mercoledì è il padre Billy a recuperarlo e a portarlo a casa. Di recente Costacurta junior era diventato noto al grande pubblico per la partecipazione con la madre Martina al programma Pechino Express . La coppia “mamma e figlio” era stata eliminata giovedì scorso dal programma, registrato, che sta andando in onda su Sky in queste settimane.

Aveva inoltre alimentato una polemica con Fedez che, quando lui era piccolo, gli avrebbe rifiutato un autografo in modo sgarbato in un ristorante. Lui stesso, in televisione aveva raccontato di essere quasi dipendente da social e telefonini. In passato era già stato al centro non solo di alcune intemperanze, ma anche di un procedimento penale al Tribunale per i minorenni. Nel 2021, su Instagram, lui stesso aveva denunciato di essere stato aggredito da alcuni poliziotti a Parma, accuse alle quali non seguì però alcuna denuncia.

