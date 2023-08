UN FORO DI RISATE! DOPO L’ADDIO A VIA ASIAGO PER LE PROTESTE DEI RESIDENTI, FIORELLO PARTIRA’ IL 6 NOVEMBRE CON LA SECONDA STAGIONE DI "VIVA RAI 2" DAL PARCHEGGIO DEL FORO ITALICO VICINO ALLE PISCINE E ALL’AUDITORIUM DELLA RAI CHE OSPITA "BALLANDO" – LE TRATTATIVE TRA RAI E "SPORT E SALUTE", LA SOCIETA' CHE GESTISCE L'AREA DEL FORO ITALICO, SONO VICINE ALLA CONCLUSIONE. LA NOVITA’ NEL CAST…

Viva Rai2 seconda edizione dunque si farà davvero. Per la verità non c’erano dubbi rispetto a questo, sia da parte di Rai che da parte di Fiorello. Il nodo che si doveva sciogliere riguardava la location della seconda serie di questo spettacolo di varietà. Dopo la rinuncia, obtorto collo, di via Asiago, per i noti motivi, si è andati alla ricerca di una nuova location per questo morning show. Davvero tante sono state le offerte dei municipi di tutta Italia per ospitare il famoso glass, sede di questo show.

DOVE SI FARÀ VIVA RAI2?

Alla fine della fiera la scelta è caduta sul complesso romano del Foro Italico. Il programma, come vagamente spoilerato dallo spot passato nei giorni scorsi sui canali Rai, sarà ospitato nel complesso che ospita già per altro il celebre auditorium, location di Ballando con le stelle. Nel dettaglio la seconda edizione di Viva Rai2 e nella fattispecie il relativo glass, sarà allestito nel parcheggio di questo complesso sportivo del CONI, vicino alle piscine. La trattativa è in corso in questi giorni fra la Rai e la società Sport e Salute, l’ente governativo che si occupa di questo.

LE NOVITÀ E LE CONFERME

Secondo quanto apprendiamo il glass sarà molto più grande rispetto a quello allestito a via Asiago. Naturalmente al foro italico lo spazio è molto più ampio rispetto al piccolo marciapiede di fronte all’entrata degli storici studi radiofonici della Rai. Per quel che riguarda il cast, è prevista ancora la presenza di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, Conferme per i due affiancatori di Fiorello, ma anche del buon Ruggiero Del Vecchio e anche del corpo di ballo.

Su quest’ultima cosa possiamo aggiungere che il corpo di ballo diretto da Luca Tommasini, che resta dunque il coreografo di Viva Rai2, sarà rinforzato dalla presenza di altri 4-5 elementi, che si aggiungeranno ai già presenti lo scorso anno. Conferma anche in cabina di regia con la presenza di Piergiorgio Camilli.

QUANDO INIZIA VIVA RAI2?

Per quel che riguarda la data di partenza della seconda serie di Viva Rai2, secondo quanto risulta a TvBlog la trasmissione è attualmente appoggiata su lunedì 6 novembre.

