22 feb 2022 18:32

FORSE NON VE LO RICORDATE, MA ANCHE CAIRO FU COINVOLTO IN TANGENTOPOLI – URBANETTO FU UNO DEI POCHI A CHIEDERE IL PATTEGGIAMENTO: A RICORDARLO VELENOSAMENTE È IL LIBRO DEDICATO AI TRENT’ANNI DI MANI PULITE, PUBBLICATO DAL GRUPPO GEDI - “LA VERITÀ”: “VA DETTO, PER AMOR DI CRONACA, CHE NEL TOMO SI RICORDANO ANCHE LE INCHIESTE SULLA FIAT E CESARE ROMITI. IN QUEL CASO NON SI INDAGÒ PROPRIO”