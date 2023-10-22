FOTO-FLASH: DAGUS IN FABULA! – LA HOMEPAGE DI DAGOSPIA APPARE IN “HOLIDAY”, IL NUOVO FILM DI EDOARDO GABBRIELLINI PRESENTATO AL “ROME FILM FEST” – IL FILM RUOTA INTORNO A UN CRIMINE EFFERATO, DIVENTATO CASO MEDIATICO, CON LA RAGAZZA ACCUSATA DELL'OMICIDIO RILASCIATA DOPO DUE ANNI DI CARCERE PERCHÉ INNOCENTE – NEL FILM, A UN CERTO PUNTO, LEI E LA SUA MIGLIORE AMICA VENGONO “PIZZICATE” DA DAGOSPIA MENTRE PASSANO UNA SERATA IN DISCOTECA, CON IL TITOLO: “ALTRO CHE DUE RINTOCCHI!” (IL DAGO-TITOLO E' PIU' CHE AZZECCATO MA CI FANNO FARE SEMPRE LA PARTE DEGLI STRONZI. CHISSA PERCHE'...) - VIDEO

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DAGOREPORT! TUTTI GLI SCAZZI TRA MELONI E I BERLUSCONI CHE HANNO PORTATO AI DUE RACCAPRICCIANTI FUORIONDA DI GIAMBRUNO. REGISTRATI ALMENO DUE MESI FA, ERANO NEL CASSETTO DI ANTONIO RICCI. IN ONDA QUANDO MARINA E PIER SILVIO HANNO PENSATO CHE ERA GIUNTA L’ORA DI RIDIMENSIONARE IL “COMPORTAMENTO SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE, OFFENSIVO, RIDICOLO. È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D'ACCORDO", COME SCRISSE PROFETICO PAPÀ SILVIO QUANDO RICEVETTE LA PRIMA SBERLA (ELEZIONE DI IGNAZIO LA RUSSA AL SENATO) - IL CAZZOTTONE RIFILATO A CASA MELONI COMPRENDE ANCHE UN AVVISO DI SFRATTO A TAJANI, CONSIDERATO UN PELUCHE DELLA SORA GIORGIA, INCAPACE DI ALZARE LA TESTA AI SUOI DIKTAT, CHE HA MOLLATO FORZA ITALIA NELLE MANI DI FULVIO MARTUSCIELLO – NEL MIRINO ANCHE SALLUSTI. IL NEO-DIRETTORE DEL “GIORNALE”, DI CUI È AZIONISTA CASA ARCORE CON IL 30%, SI È TOTALMENTE MELONIZZATO - COSA ACCADREBBE SE GIAMBRUNO, UMILIATO E SPERNACCHIATO, DECIDESSE DI DIRE LA SUA SPIFFERANDO TUTTI I SEGRETI FAMILIARI E POLITICI? - COSA SUCCEDERÀ AL GOVERNO SE ALLE EUROPEE FORZA ITALIA TRACOLLASSE NEI CONSENSI? - VIDEO

DAGOREPORT! – LA DUCETTA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE, E LO DEVE FARE ORA: DOPO LA DISFATTA DEGLI SPAGNOLI DI VOX, LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI POLACCHI DEL PIS, OLTRE CHE A FARLA INCAZZARE, L’HA LASCIATA SENZA UN PIANO B IN EUROPA. CHE FARE? SGANCIARSI DA ECR O VOTARE PER LA RICONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN (APPOGGIO ESTERNO)? – IL TEMPO STRINGE: IL RISIKO DELLE ALLEANZE È PARTITO, E ALL’ORIZZONTE CI SONO I GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING E QUELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FINANZIARIA. A BRUXELLES SONO GIÀ PRONTI CON LA MATITA ROSSA PER I RILIEVI SU DEBITO E DEFICIT – L’INCOGNITA MES (LEGA CONTRO) E I DUBBI SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ