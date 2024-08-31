Dal profilo Instagram di Carlo Verdone
Cala Junco, Panarea.
Non conoscevo bene le Eolie. Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere.
È uno dei miei ultimi bagni prima di tornare al lavoro di scrittura.
Un abbraccio forte a tutti.
FOTO-FLASH! “TU EOLIE. IO, SANTA MARINELLA! A CASA DEI MIEI SUOCERI, IO!” – CARLO VERDONE PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO DA PANAREA E VIENE INONDATO DI COMMENTI DAI FAN CHE FANNO A GARA A CITARE FRASI DEI SUOI FILM - “E COSÌ HAI OPTATO PER IL MARE”; “IL MAESTRO SI TROVA SU CARGO BATTENTE BANDIERA LIBERIANA...”; "OCCHIO CHE ER MARE E' PIENO DE TRACINE E CE PUOI PURE TROVÁ NA TAZZA DER CESSO…”; “A CARLE', CARICHETE D'OSSIGENO E BUTTATE IN ACQUA”
Dal profilo Instagram di Carlo Verdone
Cala Junco, Panarea.
Non conoscevo bene le Eolie. Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere.
È uno dei miei ultimi bagni prima di tornare al lavoro di scrittura.
Un abbraccio forte a tutti.
DAGOREPORT – MAGGIONI, UNA CARRIERA LETTA-LETTA - NELLA SUA LUNGHISSIMA PROFESSIONE DI RICHELIEU DEL POTERE ALTRUI, L’OTTUAGENARIO GIANNI LETTA NE HA COMBINATE TANTE DI MINCHIATE (DA BISIGNANI A MASTROPASQUA, ULTIMA: SIMONA AGNES), MA LA PIÙ MISCONOSCIUTA PORTA IL NOME DI MONICA MAGGIONI - PRIMA L’HA SPEDITA ALLA PRESIDENZA DELLA RAI, POI ALLA DIREZIONE DEL TG1 DOVE, A SUON DI SERVIZI "SLURP" SUL GOVERNO MELONI SI GUADAGNÒ UN POETICO TWEET DI VITTORIO FELTRI: “IL TG1 STASERA SEMBRA UN FILM LUCE DEL VENTENNIO. LECCATE DI CULO COME PIOVESSE…” - L’INDICIBILE POTERE DI SISTEMARE TIZIO E CAIO DI GIANNI LETTA, NULLA PUÒ FARE DAVANTI AI RISULTATI DISASTROSI DI “NEWSROOM”, IN PRIMA SERATA SU RAI3, DELLA SUA PROTEGÉE: UN 3 PER CENTO, QUANDO VA BENE, CHE LA INCHIODA AL MIGNOLO D’ASCOLTO, MINACCIATA A BREVE DISTANZA DAL MONOSCOPIO RAI…
DAGOREPORT: CASTELLITTO IN FUMO – PELO E CONTROPELO ALLA NOTA SULL’INCENDIO DIVAMPATO L'8 GIUGNO NELLA CINETECA NAZIONALE DEL CSC, A CINECITTÀ, CHE HA DISTRUTTO 220 FILM - SI TRATTA DI NORMALI COPIE POSITIVE D’EPOCA O DI NEGATIVI ORIGINALI? QUANTE DELLE COPIE BRUCIATE ERANO UNICHE (ALCUNI FILM, SOPRATTUTTO I MUTI, SONO RARI)? DI QUANTE ERA STATA FATTA UNA SCANNERIZZAZIONE? - CASTELLITTO SI DISPIACE CHE, A FRONTE DELLE NOTIZIE SULL’INCENDIO, SIANO PASSATE QUASI SOTTO SILENZIO LE ALTRE INIZIATIVE DEL SUO PRIMO ANNO DI PRESIDENZA: PECCATO CHE, A PARTE LA ‘’DIASPORA DEGLI ARTISTI’’ CON MARGARET MAZZANTINI, MOGLIE DI CASTELLITTO, CHE INTERVISTAVA LO SCRITTORE DAVID GROSSMAN E UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SU MASTROIANNI, TUTTE LE INIZIATIVE E I RESTAURI CITATI FOSSERO GIÀ STATI REALIZZATI O AVVIATI PRIMA DEL SUO ARRIVO…
DAGOREPORT - CHI CE L'HA DUROV, VINCE! - BENVENUTI AL PRIMO CASO DI UNA APPLICAZIONE DI MESSAGGISTICA CHE DIVENTA CYBER-WAR, CAMPO DI BATTAGLIA TRA RUSSIA E SERVIZI DI ALTO SPIONAGGIO OCCIDENTALE - CHI HA IN MANO I CODICI DI TELEGRAM HA IN MANO UN POTENTISSIMO ARSENALE DI INFORMAZIONI: L’APP VIENE UTILIZZATA, ATTRAVERSO CANALI SECRETATI, DALLE FORZE MILITARI DI MOSCA E DI KIEV, DI HAMAS E DELLA JIHAD, ETC.. - PER RILASCIARLO SOTTO CAUZIONE, SEGUITO E PROTETTO DAI SERVIZI, QUALE COMPROMESSO È STATO RAGGIUNTO TRA MACRON E DUROV? CHE RICADUTA PUÒ AVERE IL FATTO CHE IL FRATELLO NIKOLAJ, CERVELLO TECNOLOGICO DI TELEGRAM, SIA NELLE MANI DI MOSCA? C’È BUONA ARMONIA TRA I DUE FRATELLI, DAL MOMENTO CHE NIKOLAJ NON HA MAI AGGIUNTO AL PASSAPORTO RUSSO, QUELLO DI ALTRI PAESI? E’ VERO CHE OGNI FRATELLO HA LA METÀ DEI FATIDICI CODICI DI TELEGRAM, COME POLIZZA SALVA-VITA?
DAGOREPORT - A BRUXELLES HANNO SOGGHIGNATO BEFFARDI QUANDO HANNO LETTO DELL’INCONTRO ROMANO DI GIORGIA MELONI CON IL LEADER DEL PPE, MANFRED WEBER. COME PUÒ VENIRE IN MENTE ALLA PREMIER DELLA GARBATELLA DI FARSI RACCOMANDARE, PER OTTENERE UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE, DAL NEMICO PIÙ INTIMO DELLA VON DER LEYEN? CINQUE ANNI FA, L’EX COCCA DELLA MERKEL FREGÒ IL POSTO A WEBER, SPITZENKANDIDAT DEL PPE, E I DUE DA ALLORA SI ODIANO – SE I VICEPRESIDENTI ESECUTIVI DELLA COMMISSIONE RIMARRANNO TRE, SARANNO DESTINATI AI VINCITORI DELLE EUROPEE: FRANCIA, SPAGNA E POLONIA. UN EVENTUALE QUARTO NON SARÀ CONCESSO CERTO ALL’ITALIA DELLA MELONA, VISTA COME IL FUMO AGLI OCCHI PER LA SUA ARROGANZA POLITICA (QUANDO LO FIRMA IL MES?).
FLASH! – AR-CORE NON SI COMANDA: TRA MARTA FASCINA E MARINA BERLUSCONI, L’IDILLIO CONTINUA. INSERITO IL SUO SGUARDO FATALE, QUELLO DETTO “A MEZZ’ASTA”, IERI LA “VEDOVA INCONSOLABLE” SI È APPALESATA IN PROVENZA, A VALBONNE, RIDENTE PAESINO A CIRCA 35 CHILOMETRI DA NIZZA, OSPITE PER QUALCHE GIORNO DI MARINA E DI SUO MARITO MAURIZIO VANADIA, PER TRASCORRERE INSIEME GLI ULTIMI SCAMPOLI D’AGOSTO - L’ELEGANTE VILLA È LA STESSA DOVE MARTA E SILVIO TRASCORSERO NEL 2020, MANO NELLA MANO, L’ESTATE DEL LOCKDOWN – LA CAVALIERA MARINA HA MOLTO AFFETTO PER ‘’MARTA LA MUTA” E AL MOMENTO NON CI SONO PROGRAMMI CHE LASCI LA MAGIONE DI ARCORE A PIER SILVIO…