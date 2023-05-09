FOTO-FLASH! – UN PAESE (E UN DIRETTORE) SENZA “AVVENIRE”! GUARDATE MARCO TARQUINIO, EX DIRETTORE DEL GIORNALE DELLA CEI, IN COSTUME AL “CALENDIMAGGIO” (UNA RIEVOCAZIONE MEDIEVALE) NELLA SUA ASSISI - TARQUINO, PRESIDENTE DELLA MANIFESTAZIONE, TRAVESTITO DA DANTE, CUFFIA BIANCA E CAPPELLO COLOR VINACCIA, SEMBRA IMPEGNATO AD ARRINGARE LA FOLLA…

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Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi Marco Tarquinio in abito medievale ad assisi MARCO TARQUINIO MARCO TARQUINIO MARCO TARQUINIO MARCO TARQUINIO marco tarquinio foto di bacco marco tarquinio foto di bacco

 

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IN MEDIAS MES – MENTRE A ROMA SI FANNO LE PIPPE SULLE RIFORME ISTITUZIONALI (VEDI COME E' FINITO RENZI), DA BRUXELLES SI INTENSIFICA IL PRESSING SULL’ITALIA AFFINCHÉ RATIFICHI LA RIFORMA DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ - IL MOTIVO DELLA FRETTA È PRECISO: ALL’INTERNO È INSERITA UNA PROCEDURA CHE SCATTA IN CASO DI GRAVI TENSIONI SULLE BANCHE. E IL VETO ITALIANO BLOCCA TUTTO – GIORGETTI VUOLE METTERE SULLO STESSO TAVOLO ANCHE PNRR E PATTO DI STABILITÀ. DELLA SERIE: NOI DIAMO L’OK AL MES, MA IN CAMBIO VOGLIAMO FLESSIBILITÀ SU CONTI E PROGETTI (IL RICATTO PAGA?)

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CHIAMATE UN DOTTORE, SE RIUSCITE A TROVARLO – OGNI GIORNO DIECI MEDICI SI LICENZIANO DAGLI OSPEDALI ITALIANI. COLPA DELLO STRESS, DELLE RIPETUTE AGGRESSIONI SUBITE E DELLE PAGHE BASSE – C’È CHI VA ALL'ESTERO E CHI PREFERISCE IL SETTORE PRIVATO. E COSÌ SI REGISTRA UN BOOM DI “GETTONISTI”, CAMICI BIANCHI A CHIAMATA, CHE COPRONO I BUCHI NELLA SANITÀ PUBBLICA E GUADAGNANO FINO A 110 EURO ALL'ORA – LA SINDROME DA BURNOUT, CHE COLPISCE LA METÀ DEL PERSONALE SANITARIO, CAUSA OGNI ANNO 100MILA ERRORI MEDICI…