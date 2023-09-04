FOTO-FLASH! "MA NEL 2023 ANCORA IL GOBBO DI CARTA?" GLI INTERNAUTI SPERNACCHIANO SU TWITTER MYRTA MERLINO E IL SUO DEBUTTO A "POMERIGGIO5" - LA CONDUTTRICE HA LETTO IL SUO DISCORSETTO CON IL QUALE SI È "PRESENTATA" AI NUOVI TELESPETTATORI DA UNA LAVAGNETTA CON DEI FOGLI DI CARTA GIRATI A MANO DA DUE ADDETTI. CHE AVREBBE DETTO IL DEFUNTO CAV? - IL RINGRAZIAMENTO A BARBARA D'URSO E IL PRIMO SERVIZIO SULL'ORSA AMARENA...-
DAGOREPORT: LA DURA SFIDA DI DANIELE FRANCO – DIVENTATO “INGOMBRANTE” NELLA BANKITALIA DI FABIO PANETTA, BOCCIATO DAL NOVELLO GOVERNATORE CARO ALLA MELONI PER IL BOARD DELLA BCE, DOVE HA PREFERITO UN UOMO DI SUA FIDUCIA COME PIERO CIPOLLONE, IL DRAGHIANO EX MINISTRO DEL TESORO È STATO RILANCIATO DA GIORGETTI PER LA PRESIDENZA DELLA BEI. UN TRAGUARDO DIFFICILE. SE FRANCESI E TEDESCHI RISPONDONO CON UN “NI”, GLI SPAGNOLI VOGLIONO UNA CONTROPARTITA PER IL LORO CANDIDATO: L’ELEZIONE DELLA MINISTRA DELLE FINANZE SPAGNOLA NADIA CALVINO A CAPO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO - LE TRATTATIVE CONTINUANO CON LA SPERANZA CHE L’AUTOREVOLEZZA DI DRAGHI, OTTO ANNI A CAPO DELLA BCE, FACCIA IL MIRACOLO…
FLASH! – COLPO DI “SOLE” PER LUCIA ANNUNZIATA. L’EX CONDUTTRICE DI ‘’MEZZ’ORA IN PIÙ’’, DOPO AVER RASSEGNATO LE DIMISSIONI DALLA RAI PER ‘’INCOMPATIBILITÀ CON IL NUOVO GOVERNO’’, RIPIEGA LE SUE AMBIZIONI SULLE ONDE CONFINDUSTRIALI DI RADIO24…
FLASH! – LA CARNE È DEBOLE E LA FAMIGLIA SCOPPIA. E’ CIÒ CHE È SUCCESSO A UN NOTO E SERIOSO CONDUTTORE TELEVISIVO RIMASTO TRAFITTO DALLE FRECCE DI CUPIDO AL PUNTO FATALE DI METTERE INCINTA UNA GIORNALISTA DI UN’ALTRA RETE…
FLASH! – ANCHE A CAIVANO, GIORGIA MELONI FA IL SUO BEL DISCORSETTO E ALLA FINE NON SI E’ FATTA FARE DOMANDE DAI GIORNALISTI PRESENTI. FORSE E’ PREOCCUPATA DI DOVER RISPONDERE ALLE MINCHIATE SU ALCOOL E STUPRO DETTE IN TV DAL SUO MELONCINO GIAMBRUNO? NON SOLO: IL SUO ATTUALE SISTEMA NERVOSO E’ COSI’ STRESSATO CHE LE CONFERENZE STAMPA LA FANNO SBROCCARE. MEGLIO EVITARE ‘STI CRONISTI PRIVI DI RISPETTO E IMBOTTITI DI ODIO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO…
IL MELONCINO DEL GIORNO - LE GIAMBRUNATE DI MISTER MELONI COMINCIANO A FAR GIRARE LE PALLE NON SOLO A PIERSILVIO, CHE ASPETTA SOLO UN CROLLO DI SHARE PER ACCANTONARLO. PARE CHE LA STESSA GGGIORGIA SI SIA FATTA SONORAMENTE SENTIRE CON IL TRICOLOGICAMENTE VARIABILE COMPAGNO. NON TANTO SUL CONTENUTO (IL FAMIGERATO PARALLELISMO TRA ALCOOL E VIOLENZA IN CORPO FEMMINILE), QUANTO SULL’OPPORTUNITÀ DI SPARARE TALI CAZZATE DAVANTI A UNA TELECAMERA, DIMENTICANDO CHE TUTTI SI SENTIRANNO AUTORIZZATI A CREDERE CHE QUELLO SIA ANCHE IL PENSIERO DEL CAPO DEL GOVERNO…