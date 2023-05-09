ANTONIO PREZIOSI ALFONSO SAMENGO ANTONIO PREZIOSI ALFONSO SAMENGO
FOTO-FLASH! A SAXA RUBRA LI CHIAMANO “LA RONDA”. ANTONIO PREZIOSI, CANDIDATO IN QUOTA FORZA ITALIA DATO PER FAVORITO AL TG2, E IL SUO VICE ALFONSO SAMENGO IN QUESTI GIORNI DI TOTONOMINE SI AGGIRANO PER SAXA COME DUE CARABINIERI. BASTA USCIRE DAGLI STUDI RAI O ANDARE AL BAR PER ESSERE INTERCETTATI…-
PANICO TRA I PIPPAROLI: ANGELA WHITE È PRONTA AD APPENDERE LE POPPE AL CHIODO – LA BOMBASTICA ATTRICE PORNO, DOPO 900 FILM GIRATI, VUOLE ABBANDONARE LA SUA CARRIERA PER APPROFONDIRE I SUOI STUDI ACCADEMICI (SIC!) - NEL 2013 LA SIGNORINA FU “VITTIMA” DI UN ARNESE PARTICOLARMENTE GENEROSO CHE L’HA PENETRATA TROPPO A FONDO ED È DOVUTA ANDARE IN OSPEDALE: “LA MIA APPENDICE STAVA PER SCOPPIARE…”
FLASH! – GUARDIA DI FINANZA NEL CAOS: NON AVENDO IL GOVERNO NOMINATO IL SUCCESSORE DI ZAFARANA (MAI ACCADUTO NIENTE DI SIMILE, NEMMENO AI TEMPI GRULLI DEI GRILLINI), OGGI NON C’È STATO IL PASSAGGIO DI CONSEGNE, L’ATTO SOLENNE DELLA BANDIERA DI GUERRA, MA SOLO UNA SEMPLICE CERIMONIA DI COMMIATO PER ZAFARANA CHE SI CONGEDA DALLA GDF DOPO 42 ANNI. PER LEGGE, AD INTERIM, ASSUME IL COMANDO IL VICE ANDREA DE GENNARO, LA CUI NOMINA HA SPACCATO IL GOVERNO…
A CASA TUTTO MALE – IN ITALIA IL TASSO MEDIO DEI MUTUI È SALITO AL 4%, L’INTERESSE PIÙ ALTO FRA I PRINCIPALI PAESI UE. UN SALASSO CHE HA SPINTO MOLTI CITTADINI A RINUNCIARE ALL'ACQUISTO DI UNA CASA: LE DOMANDE PER UN FINANZIAMENTO SONO CROLLATE DEL 23,8% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – CON L'INFLAZIONE CHE GALOPPA E I SALARI IMMOBILI, IL POTERE D'ACQUISTO SI È EROSO PESANTEMENTE. E LE BANCHE, PREOCCUPATE PER LE INSOLVENZE, RENDONO PIÙ RIGIDI I CRITERI CREDITIZI…
“SONO UN AGRICOLTORE APOLIDE” – CHI SCRIVE I TESTI A MATTEO MESSINA DENARO? AI GIUDICI RISPONDE CON UNA SUPERCAZZOLA E, RISPETTANDO LA TRADIZIONE MAFIOSA, NEGA I RAPPORTI CON COSA NOSTRA: “NON FACCIO PARTE DI NESSUNA ASSOCIAZIONE. SONO DI CASTELVETRANO, MA UNA RESIDENZA NON CE L’HO PIÙ DA TEMPO PERCHÉ IL COMUNE TANTI ANNI FA MI HA CANCELLATO - BENI? ME LI AVETE TOLTI TUTTI E SE COMUNQUE QUALCOSA HO, NON LO DICO. SAREBBE STUPIDO…”
VOLLI, FORTISSIMAMENTE COBOLLI! CHE SUDATA AL FORO: IL ROMANO E ROMANISTA FLAVIO COBOLLI BATTE IN RIMONTA EMILIO NAVA (4-6;7-6; 7-5) E DIVENTA IL DECIMO ITALIANO PRESENTE NEL TABELLONE PRINCIPALE, IN ATTESA DI NAPOLITANO – L’OBIETTIVO TOP 100, SINNER E MUSETTI “ESEMPI”, L’IDOLO DE ROSSI E L’AMICIZIA CON BOVE: “MOURINHO? NON SI DISCUTE” – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO
CAFONALINO BAGAGLINO FOREVER – LEO GULLOTTA, ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, RICORDA I TEMPI EROICI E FARSESCHI DEL “BAGAGLINO”. E LO FA INSIEME AL REGISTA PIER FRANCESCO PINGITORE – “QUEL PROGRAMMA ERA UN FUMETTO TELEVISIVO SUL MONDO DELLA POLITICA E DELLO SPETTACOLO. SIAMO ENTRATI NELLA CASE DEGLI ITALIANI A FORZA. ANCORA OGGI MI FERMANO PER CHIEDERMI PERCHÉ ABBIAMO SMESSO…” – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN