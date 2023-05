9 mag 2023 18:04

FOTO-FLASH! A SAXA RUBRA LI CHIAMANO “LA RONDA”. ANTONIO PREZIOSI, CANDIDATO IN QUOTA FORZA ITALIA DATO PER FAVORITO AL TG2, E IL SUO VICE ALFONSO SAMENGO IN QUESTI GIORNI DI TOTONOMINE SI AGGIRANO PER SAXA COME DUE CARABINIERI. BASTA USCIRE DAGLI STUDI RAI O ANDARE AL BAR PER ESSERE INTERCETTATI…