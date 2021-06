E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 927 NUOVI CASI E 28 DECESSI, I CONTAGI SONO MENO DI IERI, E PER IL QUINTO GIORNO CONSECUTIVO NON SUPERANO QUOTA MILLE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 47,9 MILIONI, CON PIU’ DI 16,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (31,02% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI: “IL PEGGIO È PASSATO. IL VIRUS È ALL’ANGOLO MA ANCORA NON È FINITA PERCHÉ..."