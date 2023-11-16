Riceviamo e pubblichiamo:
Pubblicità dal Corsera Torino: ditemi se in questa foto Jannick Sinner non assomiglia ad un giovane Rocco Siffredi...
Lettera Firmata
rocco siffredi young JANNIK SINNER SOSIA DI ROCCO SIFFREDI
FOTO-FLASH! PER LA SERIE SEPARATI ALLA NASCITA, UN LETTORE CI FA NOTARE L'INCREDIBILE SOMIGLIANZA TRA JANNIK SINNER E ROCCO SIFFREDI - NELL'INSERZIONE PUBBLICITARIA DI "LAVAZZA", PUBBLICATA OGGI NELL'EDIZIONE TORINESE DEL "CORRIERE DELLA SERA", IL TENNISTA ALTOATESINO SEMBRA UN SOSIA DEL PORNODIVO DA GIOVANE. DEL RESTO, ENTRAMBI HANNO FATTO DELLA LORO ABILITÀ A MANEGGIARE LA RACCHETTA UNA PROFESSIONE...-
Riceviamo e pubblichiamo:
Pubblicità dal Corsera Torino: ditemi se in questa foto Jannick Sinner non assomiglia ad un giovane Rocco Siffredi...
Lettera Firmata
rocco siffredi young JANNIK SINNER SOSIA DI ROCCO SIFFREDI
DAGOREPORT! BANG! LA COMMISSIONE EUROPEA DELLA SORA URSULA HA INIZIATO A SPINGERE GIORGIA MELONI IN UN VICOLO CIECO (CONCESSIONI BALNEARI E ASSEGNO UNICO) - MA È SOLO L’INIZIO PERCHÉ QUANDO I NODI DEL MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, ARRIVERANNO AL PETTINE, LA PREMIER COATTA DI PALAZZO CHIGI SI TROVERÀ DAVANTI IL MURO. E SVANIRANNO NEL VENTO I POLVERONI (PREMIERATO, MIGRANTI IN ALBANIA, ETC.) SOLLEVATI PER DISTRARRE L’OPINIONE PUBBLICA DALLA PRIMA URGENZA DEL PAESE: LA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA – AUMENTA IL GELO TRA IL TRUCE E LA DUCETTA, PER NIENTE D’ACCORDO SUL BRACCIO DI FERRO SALVINI-LANDINI. INVECE IL CAPOCCIONE LEGHISTA HA VOLUTO SOLLEVARE IL SUO “POLVERONE” MEDIATICO IN RISPOSTA ALLO SCIPPO SULLE QUESTIONE MIGRANTI DELLA DUCETTA, E HA SCELTO LO SCONTRO…
DAGOREPORT – FINO AL CLAMOROSO SCIVOLONE SU “XI JINPING DITTATORE”, L’INCONTRO DI JOE BIDEN CON IL PRESIDENTE CINESE ERA ANDATO BENE. ANZI, BENISSIMO. I DUE LEADER, MESSA DA PARTE LA QUESTIONE TAIWAN, HANNO TROVATO UN ACCORDO SU TUTTO: GLI USA HANNO DECISO DI ACCETTARE IL PIANO DI PACE DI PECHINO PER L’UCRAINA (“A ZELENSKY CI PENSIAMO NOI”). IN CAMBIO, IL DRAGONE FARÀ UNA MORAL SUASION SULL’IRAN PER CONVINCERLO A NON ENTRARE IN GUERRA CONTRO ISRAELE, E A SPEGNERE IL FUOCO DELLA GUERRA ANCHE IN YEMEN – LA RIAPERTURA DELLE COMUNICAZIONI MILITARI, IL CLIMA E IL FENTANYL: GLI ALTRI ACCORDI… - VIDEO
DAGOREPORT – CHE MOODY’S SONO? DOMANI È IL GIORNO DELLA VERITÀ PER L’ITALIA: L’AGENZIA DI RATING AMERICANA DOVRÀ DECIDERE SE DECLASSARE IL NOSTRO DEBITO A SPAZZATURA – LA BCE È IN PRESSING PER CONFERMARE IL RATING A BAA3, A UN PASSO DAL LIVELLO “JUNK”: CHRISTINE LAGARDE HA ATTIVATO UNA “MORAL SUASION” PER EVITARE CHE VENGA GIÙ TUTTO. IL MOTIVO DI TANTO INTERESSE? FRANCOFORTE HA NEL PANCIONE 716 MILIARDI DI EURO DI TITOLI PUBBLICI ITALIANI…
FLASH! - IL NOME DI MATTEO BONELLI, AVVOCATO DEL CELEBRE STUDIO BONELLI-EREDE, GIÀ LO SCORSO ANNO ERA STATO ASSOCIATO A QUELLO DI BEPPE GRILLO. I DUE HANNO DA TEMPO UN BUON RAPPORTO: NEL 2021 SUL BLOG DEL FONDATORE DEI 5STELLE ERA APPARSO UN PENSOSO ARTICOLO FIRMATO DA BONELLI: “CRISI DELLA DEMOCRAZIA, TRANSIZIONE DIGITALE E FUTURO DEL LAVORO” - DOPO LO SHOW GRILLESCO DA FAZIO, L’INDISCREZIONE DI IERI È DIVENTATA CERTEZZA: È BONELLI IL NUOVO SPIN-DOCTOR CHE HA PRESO IL POSTO DI CASALEGGIO NEL CAPOCCIONE DI GRILLO…
DAGOREPORT - ALLARME ITALIA: IERI ERA L’ANELLO DEBOLE DELL’EUROPA, OGGI È L’”ANELLO INFETTO” - TERRORIZZATA DAL CALO DEI CONSENSI DI FRATELLI D’ITALIA, IRRILEVANTE IN EUROPA CON LA DISFATTA DEI SUOI ALLEATI SPAGNOLI E POLACCHI, MELONI HA GETTATO NEL CESSO L’IDEA DI TRASFORMARE FDI IN UN PARTITO MODERATO DI DESTRA - RECUPERATO IL MATTARELLO, HA SEPOLTO SALVINI SCIPPANDOGLI LA QUESTIONE MIGRANTI, SUO STORICO CAVALLO DI BATTAGLIA - “IO SO’ GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO”) HA RIPRESO IL SUO POSTO DI DESTRA SOVRANISTA. LA SOPRAVVIVENZA DEL SISTEMA ITALIA È NELLE MANI DELL’UNIONE EUROPEA? ME NE FREGO! VOLANO I VAFFA AL PATTO DI STABILITÀ E AL MES. SODALI FRANCIA E GERMANIA AVVERTONO MELONI DI TENERE PRESENTE L’INSOSTENIBILE DEBITO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE NERVOSISMO DEI MERCATI CHE FREMONO PER DISFARSI DEI NOSTRI TITOLI BTP - UNA VOLTA CHE LO SPREAD ANDRÀ ALLE STELLE, MELONI RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI...