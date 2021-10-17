FOTO FLASH - NELLO STUDIO DI "BALLANDO CON LE STELLE" DEVE ESSERCI DEL POLLINE IN LIBERA USCITA VISTO CHE IERI SERA MORGAN, SUBITO DOPO L'ESIBIZIONE, SI E' "LAVORATO" IL NASO IN DIRETTA COME SE AVESSE AVUTO UN GRAN FASTIDIO...-
FOTO FLASH - NELLO STUDIO DI "BALLANDO CON LE STELLE" DEVE ESSERCI DEL POLLINE IN LIBERA USCITA VISTO CHE IERI SERA MORGAN, SUBITO DOPO L'ESIBIZIONE, SI E' "LAVORATO" IL NASO IN DIRETTA COME SE AVESSE AVUTO UN GRAN FASTIDIO...-
TIKTOK ENTRA NEL “CLUB DEI MILIARDARI” - L’APP CINESE HA RAGGIUNTO UN MILIARDO DI UTENTI ATTIVI MENSILI E HA SUPERATO YOUTUBE IN INGHILTERRA E STATI UNITI PER TEMPO MEDIO SU UN VIDEO – NELL’ULTIMO ANNO C’È STATO UN AUMENTO DEL 45% DEL BACINO DEGLI UTENTI E NEL FRATTEMPO È ANCHE DIVENTATA LA PRIMA APPLICAZIONE CHE NON FA PARTE DELL’UNIVERSO FACEBOOK A SUPERARE TRE MILIARDI DI DONWLOAD A LIVELLO GLOBALE – E ADESSO LA PIATTAFORMA VUOLE SBARCARE NEL MONDO DELL’ECOMMERCE…
CAFONALINO - SIPARIO SULLA SERIE DI APPUNTAMENTI ALL'HOTEL BUTTERFLY DI ROMA CON LA MUSICA DEI DJ DE GAMA E LES INFERNO, TRA SUONI AFRO, FUNK, SOUL, DISCO, COSMIC E TROPICAL BOOGIE - ALLA SERATA FINALE SI SONO AGGIUNTE TRE VECCHIE CONOSCENZE DELLE NOTTI ROMANE: URSULA SEELEMBACHER, GIANGIO E ALESSANDRO MOSCATELLI, CHE HANNO FATTO LA LORO PARTE IN QUALITÀ DI PADRONI DI CASA… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…