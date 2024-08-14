BAGNO CON MATTEO SALVINI - CIVITANOVA MARCHE
FOTO-FLASH! - E VOI LO FARESTE UN BAGNO CON SALVINI? - SUI SOCIAL CIRCOLA LA LOCANDINA, CON UNA GRAFICA IMBARAZZANTE, DI UN EVENTO A CIVITANOVA MARCHE IN CUI IL LEADER DELLA LEGA INVITA I SUOI FAN A FARE UN BAGNO "PER LA SICUREZZA, CONTRO GLI SBARCHI" (A SEGUIRE, DOPO LE 17, STAND GASTRONOMICI E DJ SET, IN STILE PAPEETE 2019) - GLI UTENTI STENTANO A CREDERCI: "NON PUO' ESSERE VERO, SE FOSSE COSI' È DA TSO!"-
FLASH! - COME MAI VIRGINIA RAFFAELE E CHECCO ZALONE HANNO PRESO L’ABITUDINE DA UN PO’ DI TEMPO DI ENTRARE E USCIRE DA UN PORTONE DEL RIONE ROMANO DI MONTI? LA LIAISON CHICCA & CHECCO, SVELATA DAL SITO DI FABRIZIO CORONA, FU DA VIRGINIA SMENTITA CON IL SOLITO “SIAMO AMICI”. POI L’11 LUGLIO SCORSO QUALCOSA È CAMBIATO: DAGOSPIA HA ANNUNCIATO LA SEPARAZIONE TRA IL COMICO PUGLIESE E LA COMPAGNA MARIANGELA EBOLI, DOPO 19 ANNI E DUE FIGLIE…
FLASH – LA FOTO DI GIUSEPPE DEL DEO NON È QUELLA CHE CIRCOLA DA GIORNI SUI QUOTIDIANI: MOLTI GIORNALI HANNO CONFUSO IL NUOVO VICEDIRETTORE DEL DIS CON ANGELO TANESE, L’EX DG DELL’ASL ROMA 1 E FEDELISSIMO DI ZINGARETTI DIVENTATO DIRETTORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – ECCO IL VERO VOLTO DI DEL DEO
DAGOREPORT - DOV’È FINITO IL DIKTAT OCCIDENTALE DEL 2022 CONTRO GLI ARTISTI RUSSI CHE NON PRENDEVANO LE DISTANZE DALLA GUERRA DI PUTIN? A TARALLUCCI E VINO O, PER MEGLIO DIRE, A TARTINE E CHAMPAGNE. ALLA SCALA, DOPO LA PRIMA RUSSA (“BORIS GODUNOV”) ANNA NETREBKO È TORNATA A CANTARE E LA STAGIONE SI E’ CHIUSA CON I SUOI ACUTI IN “TURANDOT”. AL FESTIVAL DI SALISBURGO DUE DELLE TRE NUOVE PRODUZIONI SONO OPERE RUSSE DI DOSTOEVSKIJ. MENTRE I LORO CONCITTADINI MUOIONO AL FRONTE, SUL PALCO DI SALISBURGO IN “L’IDIOTA” E “IL GIOCATORE” BACI E ABBRACCI TRA RUSSI, UCRAINI, LITUANI, BIELORUSSI, POLACCHI… OVVIAMENTE, NESSUNO RILASCIA INTERVISTE SULLA GUERRA (PER AMOR DI CONTRATTO)
DAGOREPORT – TEMPI DURI PER MATTARELLA: A SETTEMBRE, FAREMO GIUSTIZIA – IL SILURAMENTO DELL’ABUSO D’UFFICIO NON È CHE L’INIZIO DELLA GUERRA: ALLA RIPRESA DEI LAVORI PARLAMENTARI, LO SPIRITO DI SILVIO BERLUSCONI SPINGERÀ FORZA ITALIA A DISINNESCARE LA LEGGE SEVERINO CHE CACCIÒ IL CAVALIERE DAL SENATO, IN QUANTO CONDANNATO A 4 ANNI CON SENTENZA DEFINITIVA PER FRODE FISCALE SULLA COMPRAVENDITA DEI DIRITTI MEDIASET - SCOTTATO DAL CASO TOTI, A FIANCO DI FORZA ITALIA, CI SARÀ LA LEGA DI SALVINI CHE PUNTERÀ I PIEDI PER ELIMINARE QUELLA PARTE DELLA LEGGE SEVERINO CHE PREVEDE LA SOSPENSIONE DEI GOVERNATORI E SINDACI GIÀ ALLA CONDANNA IN PRIMO GRADO (MA SERVIREBBE UNA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE) - E NON E’ FINITA: IN AGENDA C’È LA REVISIONE DEL CARCERE PREVENTIVO (CAMBIANDO IL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL REATO) E LA LIMITAZIONE ALL’USO DEI TROJAN
FLASH! - BACIO ASSASSINO SUL SET DI UN FILM IN LAVORAZIONE A ROMA - CIAK, MOTORE! AZIONE! L'ATTORE AFFERRA LA PROTAGONISTA E LA BACIA CON MOLTA PASSIONE. ALLO "STOP!" DEL REGISTA, L'ATTRICE URLA: "NON SENTO PIU' LA BOCCA!". POI RIVOLTA AL SUO PARTNER: "AHO', MA QUANTA COCA TE SEI PIPPATO?!? HO LE LABBRA ANESTETIZZATE..."