Alberto Dandolo per "OGGI"

PASCALE SCENDE IN POLITICA? FORSE IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE

È da sempre il sogno di Francesca Pascale, 38: fare politica attiva. L’amore vissuto con Silvio Berlusconi è stato per lei una vera palestra. Negli anni della loro relazione, Francesca si è infatti allenata a comprendere i meccanismi del potere. E ora che ha finalmente scelto di essere se stessa, ha anche deciso di scendere in campo.

Dopo qualche apparizione nei talk politici più autorevoli (recentemente a Otto e mezzo, di Lilli Gruber), la Pascale sta lavorando alla nascita di una onlus che, senza scopi di lucro, avrà come mission la tutela dei diritti delle minoranze. Ma c’è di più. L’ex fidanzata del Cavaliere, ora moglie della cantante Paola Turci, sarebbe assai corteggiata da un importante partito dell’opposizione. Candidatura alle imminenti Europee o alle future Politiche?

francesca fagnani foto di bacco

FRANCESCA FAGNANI CONTESA MA LA RAI RILANCIA

La trasmissione Belve, ideata e condotta da Francesca Fagnani, 46, è diventata un vero e proprio cult e ha chiuso questo suo ultimo ciclo di puntate (su Rai 2) con ascolti di tutto rilievo. Nonostante il successo del format, i nuovi dirigenti della Rai non si sono prodigati per mettere la Fagnani nelle condizioni di lavorare con serenità. Hanno infatti posto veti ad alcune ospitate (vedi Fedez) e ridotto all'osso il budget. Ora la trasmissione è nei desideri di due realtà: una rete non generalista (non è la Nove!) e una ricca piattaforma on line.

francesca fagnani

Per il Servizio pubblico dell'era meloniana, sarebbe difficile motivare la rinuncia a uno dei pochi prodotti che garantiscono indotti pubblicitari consistenti. Al settimo piano di Viale Mazzini è perciò allo studio una proposta congrua per convincere Francesca a non abbandonare Rai 2.

SARA, L’IRRESISTIBILE ASCESA: DAL GF A OPINIONISTA IN TV. E POI?

Lei si chiama Sara Manfuso, 36, è un’ex modella e ora nota opinionista tv. Legata all’ex parlamentare Pd Andrea Romano, l’incontenibile Sara è talmente attratta dal video che negli ultimi anni è saltata dalle poltrone dei salotti televisivi del Biscione al divano della casa del Grande Fratello Vip. Ora la ragazza ha stretto legami con i nuovi poteri forti al Governo, tanto da essere stata imposta come commentatrice in programmi e spazi di approfondimento delle reti Rai. Da Rai news 24 ad Agorà, l’ex gieffina moltiplica analisi e commenti sui temi più disparati, puntando a un programma tutto suo. E c’è chi giura che ci riuscirà.

sara manfuso francesca pascale paola turci foto di bacco sara manfuso sara manfuso con virginia saba e eugenio ronchetti foto chi sara manfuso elly schlein francesca pascale sara manfuso andrea romano sara manfuso andrea romano sara manfuso sara manfuso 2 PASCALE BERLUSCONI mariarosaria rossi silvio berlusconi francesca pascale francesca pascale paola turci foto di bacco (2)