Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per "Oggi"

fotomontaggio francesco lollobrigida 3

Francesco Lollobrigida torna a far parlare di sé, questa volta non per le sue ben note prese di posizione (la «sostituzione etnica», il no alla carne coltivata, il treno con fermata ad personam, il rilancio dell’ippica come passatempo nazionale) ma per un intervento tricologico. A Simone Canettieri del Foglio che gli ha chiesto ragione della sua nuova capigliatura, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha risposto: «Sì, mi sono dato una rafforzatina». «Con ogni probabilità – si legge su Il Foglio – l’operazione a cui si è sottoposto il ministro in quota Fratelli d’Italia è il trapianto di capelli, l’intervento chirurgico scelto da molti uomini per rinfoltire la propria chioma».

fotomontaggio francesco lollobrigida 2

«Lollo Beautiful», come si faceva chiamare da ragazzo, ci tiene molto alla propria immagine che tanto ha affascinato Arianna, la sorella di Giorgia Meloni. Tra i primi a complimentarsi con Lollobrigida, spicca il nome di Renato Ancorotti, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Ancorotti Cosmetics, azienda leader tra i produttori di make-up e cosmesi skincare. «Anche noi uomini – ha dichiarato – abbiamo diritto alla bellezza e a intervenire per stare meglio con noi stessi». [...]

fotomontaggio francesco lollobrigida 1 meme sul rafforzino ai capelli di francesco lollobrigida 5 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FOTOMONTAGGIO fotomontaggio francesco lollobrigida 4 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FOTOMONTAGGIO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FOTOMONTAGGIO meme sul rafforzino ai capelli di francesco lollobrigida 1 meme sul rafforzino ai capelli di francesco lollobrigida 3 meme sul rafforzino ai capelli di francesco lollobrigida 2 meme sul rafforzino ai capelli di francesco lollobrigida 4 FRANCESCO LOLLOBRIGIDA FOTOMONTAGGIO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E IL CAPELLO RINFORZATO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E IL CAPELLO RINFORZATO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA FOTOMONTAGGIO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA FOTOMONTAGGIO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - FOTOMONTAGGIO TRAPIANTO E REALTA - LOLLOBUE - MEME BY EMILIANO CARLI SUL RAFFORZINO AI CAPELLI DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA