PAOLO CORSINI

Marco Zonetti per Dagospia

E così le frasi pronunciate ad Atreju da Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento Rai, frasi nelle quali egli si dichiarava militante di Fratelli d'Italia criticando anche Elly Schlein, dichiarazioni delle quali il dirigente si è poi scusato, gli sono costate - oltre a un putiferio mediatico-istituzionale - l'avvio di una procedura disciplinare da parte di Viale Mazzini.

Non può non tornare alla mente il caso di Gennaro Sangiuliano, ora Ministro della Cultura, e fino all'ottobre 2022 direttore del Tg2. Proprio in tale veste partecipò nel maggio dell'anno scorso alla convention milanese di Fratelli d'Italia introducendo il comizio di Giorgia Meloni. Con relativo putiferio istituzionale e conseguente istruttoria interna alla Rai.

PROCEDURA DISCIPLINARE DELLA RAI SU GENNARO SANGIULIANO

L'esito di quest'ultima, come rispose la stessa tv pubblica a un'interrogazione dell'allora segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi, aveva riconosciuto un "ruolo politico" al direttore del Tg2 in occasione di tale convention, e di conseguenza a Sangiuliano era stato comminato un "richiamo puntuale al rispetto delle procedure".

C'è da dire tuttavia che, all'evento del maggio 2022, Sangiuliano non si era dichiarato esplicitamente "militante" di Fratelli d'Italia come invece ha fatto ad Atreju Corsini. L'esito dell'istruttoria nei confronti di quest'ultimo sarà dunque analogo a quello dell'ex collega o sarà invece più rigoroso? Staremo a vedere.

PAOLO CORSINI - ATREJU

Intanto, la poltrona dell'Approfondimento Rai è molto ambita a destra, a sinistra e al centro, e nelle sedi Rai, speculando sulle sorti di Corsini, sono in tanti - anche insospettabili - ad aver accantonato i buoni propositi natalizi e rispolverato il motto "mors tua vita mea".