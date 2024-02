FREMANTLE SI PAPPA PURE "MARE FUORI"! IL GRUPPO GUIDATO DA SCROSATI ACQUISTA “ASACHA MEDIA”, INCLUSE LE ITALIANE PICOMEDIA (CHE HA FIRMATO LE SERIE “MARE FUORI” E “LA STORIA”) E “STAND BY ME”, LA SOCIETA’ DI SIMONA ERCOLANI - L’AD EUROPEO DEL GRUPPO SCROSATI: “CONTINUIAMO AD INVESTIRE NEI MIGLIORI TALENTI CREATIVI INTERNAZIONALI” - NEGLI ULTIMI MESI, FREMANTLE HA MESSO LE MANI ANCHE SULLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE ITALIANA LUX VIDE ("DOC - NELLE TUE MANI", "DON MATTEO")…

ANDREA SCROSATI

(ANSA) Fremantle annuncia di aver sottoscritto un accordo di acquisto condizionato per Asacha Media, gruppo europeo leader nella produzione di contenuti d'intrattenimento, documentari, serie tv e film. L'accordo è sottoscritto con Oaktree Capital Management L.P, socio fondatore, amministratore e manager dei fondi di Asacha Media. Asacha possiede società di produzione in Italia, Francia, e Regno Unito. L'acquisizione vedrà le otto società di Asacha Media, che operano con successo nella produzione scripted, unscripted e cinema, unirsi al gruppo Fremantle.

Tra queste le italiane Picomedia e Stand By Me, che negli ultimi anni hanno firmato serie e programmi di successo, tra i quali - per Picomedia - la serie cult Mare Fuori, la serie evento La Storia di Francesca Archibugi, la collezione dei film TV su Eduardo De Filippo.

E, tra i successi scripted e unscripted di Stand by Me: È sempre mezzogiorno, DI4RI, Il nostro Generale, Una giornata particolare, Primo Appuntamento, Faccende complicate. Le altre società Asacha Media nel mondo sono le francesi Kabo Family, Mintee e Srab Films; e le inglesi Arrow Media, Red Planet Pictures e Wag.

Gaspard Chavagnac ASACHA MEDIA

L'acquisizione del gruppo Asacha Media è stata fortemente voluta e guidata da Andrea Scrosati, Group COO e CEO Europeo di Fremantle, ed è in linea con il piano strategico del gruppo di continuare a investire nelle migliori società di produzione e nei migliori talenti di tutto il mondo e sostenerne la crescita nel mercato globale. In base all'accordo, Fremantle acquisirà la totalità delle quote di Asacha Media detenute dall'americana Oaktree Capital Management. Grazie a questa operazione quindi Asacha Media diventerà un gruppo Europeo. Con sede a Parigi, Francia, il gruppo continuerà a essere gestito dal Group CEO Gaspard De Chavagnac che, con il supporto di Marina Williams in qualità di Chief Content Officer, dopo il closing riporterà ad Andrea Scrosati.

mare fuori

Stand By Me e Picomedia continueranno a operare in autonomia nell'ambito del brand Asacha e a riportare a Gaspard de Chavegnac. Le altre società del gruppo Fremantle in Italia non saranno interessate dall'accordo e continueranno a operare come oggi, in autonomia e separatamente dalle società di Asacha. (ANSA)

(ANSA) L'acquisizione di Asacha Media fa seguito a una serie di investimenti strategici effettuati da Fremantle negli ultimi 24 mesi, tra cui la società di produzione irlandese Element Pictures (Povere Creature, Normal People), il gruppo Beach House Pictures che opera tra Singapore, India, Corea e Vietnam, la britannica Dancing Ledge Productions (The Responder, Big Mood), la società di produzione italiana Lux Vide (Doc - nelle tue mani, Odio il Natale, Don Matteo, Diavoli, Leonardo), la società di sviluppo e produzione internazionale Fabel (Bosch), la società di produzione televisiva australiano-americana Eureka Productions, 72 Films, Wildstar Films e Silvio Productions e la belga A Team Productions. Andrea Scrosati, Group COO e CEO Continental Europe, Fremantle ha dichiarato: "Fremantle è orgogliosa di investire e collaborare con i migliori talenti creativi internazionali.

Marina WILLIAMS ASACHA MEDIA

Gaspard e il team di produttori e talenti che con lui hanno realizzato Asacha rientrano sicuramente in questa categoria e siamo lieti che abbiano scelto di unirsi alla famiglia Fremantle. Questo accordo sottolinea gli ambiziosi obiettivi di crescita di entrambe le società e non vediamo l'ora di collaborare con i loro talenti. Da italiano sono poi particolarmente felice al closing di riaccogliere in Fremantle Roberto Sessa e con lui tutto il team di Picomedia e accogliere Simona Ercolani e tutto il suo team di Stand By Me. Questa operazione conferma la grande attenzione che il nostro gruppo ha per l'Italia, dove continuiamo a investire nei talenti, nell'IP e nelle grandi professionalità che rendono questo Paese un luogo così straordinario".

Roberto Sessa, fondatore e CEO di Picomedia, ha dichiarato: "L'acquisizione del gruppo Asacha da parte di Fremantle è per Picomedia una grande opportunità. Un'occasione per accelerare il processo di internazionalizzazione dei nostri progetti. Siamo all'inizio di una nuova fase molto stimolante ed appassionante".

simona ercolani

Simona Ercolani, Founder e CEO di Stand By Me, ha dichiarato: "Oggi si apre un nuovo capitolo per Stand by Me. A tredici anni dalla sua nascita, e dopo aver contribuito a fondare Asacha media group, entriamo nella famiglia Fremantle. Il nostro viaggio continua con la squadra creativa e produttiva da me guidata che in questi anni ha portato a risultati eccellenti. Andiamo avanti, dunque, con la creatività, versatilità e dinamismo di sempre, certi che questa nuova avventura sarà una grande occasione di crescita in tutti i generi - dall'intrattenimento alle serie scripted, sia in Italia che all'estero - rafforzati dalle sinergie con le molte realtà del gruppo".

