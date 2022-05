DAGOREPORT - COSA STA FREGANDO LA RUSSIA IN UCRAINA? LA SCARSA MOTIVAZIONE DEI SOLDATI E L’OBSOLESCENZA DEGLI ARMAMENTI - PUTIN HA SCOPERTO A SUE SPESE CHE I BUROCRATI RUSSI SI SONO ABBUFFATI DI OSTRICHE E CHAMPAGNE, DACIE E DONNINE, CON I FINANZIAMENTI ALLA DIFESA, DI QUI I TANTI "SUICIDI" DI QUESTI GIORNI: “SPUTEREMO VIA I TRADITORI COME MOSCERINI ENTRATI IN BOCCA” (VLAD DIXIT) - IL TERRORE DEI VERTICI RUSSI CHE FANNO LA GARA A MOSTRARSI PIU’ REALISTI DEL RE: VEDI LAVROV - LE MOSSE DI ERDOGAN IN ARABIA SAUDITA E DI BORIS JOHNSON IN INDIA MENTRE XI JINPING FA LA GUERRA AL COVID