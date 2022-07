UNA NUOVA PANDEMIA? L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ HA CONVOCATO PER IL 21 LUGLIO LA NUOVA RIUNIONE DEL COMITATO DI ESPERTI SUL VAIOLO DELLE SCIMMIE PER DECIDERE SE L'EPIDEMIA COSTITUISCA UN'EMERGENZA SANITARIA GLOBALE - SONO SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA E BELGIO I PAESI CON IL MAGGIOR RISCHIO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA - SALGONO A 292 I CASI IN ITALIA...