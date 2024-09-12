I FUNERALI DI LUCA GIURATO, MORTO A 84 ANNI, SI TERRANNO DOMANI ALLE 14.30 NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI, A ROMA - LE MEJO GAFFE DEL GIORNALISTA: IL "CORRIERE DELLA SERA" DIVENTA IL "CORRIERE DELLA SORCA"; GLI INCASSI DEI FILM SI TRASFORMANO IN "INCAZZI"; IL SUO STORICO "A PRA FOCO" E "BUONGIOLLO" - IL MURO DI BERLINO LO CHIAMA "IL MURO DI MERLINO" - L'INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI IN CUI GIURATO ESORDISCE CON "SENTA" E QUANDO HO IL GOVERNO HA VARATO LA LEGGE "FIDANZATA" (INVECE CHE FINANZIARIA) - VIDEO
(ANSA) - I funerali di Luca Giurato, morto ieri all'età di 84 anni, si terranno domani alle 14.30 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. A dare l'ultimo saluto i familiari, gli amici e i colleghi.