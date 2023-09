5 set 2023 19:57

FUORI UNO! – È BASTATA UNA SOLA PUNTATA PER FAR ROTOLARE LA PRIMA TESTA A "POMERIGGIO CINQUE": È STATO SOSTITUITO IL REGISTA ERMANNO CORBELLA, CHE ARRIVAVA DA “L’ARIA CHE TIRA” – PARE CHE L’OPERATO DEL FEDELISSIMO DI MYRTA MERLINO NON SIA PIACIUTO AI VERTICI MEDIASET. COSA MAI SARÀ SUCCESSO PER UNA SCELTA COSÌ REPENTINA? E, SOPRATTUTTO, LA CONDUTTRICE COME FARÀ? POCO TEMPO FA, LA "MAGA" SCRIVEVA: “SENZA DI LUI SAREI PERSA…”