Estratto dal "Corriere della Sera"

Scontro legale tra l’ex manager dei Coldplay e la band di Chris Martin. A gestire gli affari del gruppo, per 20 anni è stato Dave Holmes, che alcuni mesi fa ha avviato una causa presso l’Alta Corte del Regno Unito. I Coldplay erano stati citati in giudizio per oltre 10 milioni di sterline (circa 11,5 milioni di euro) di commissioni non pagate. Dal canto loro, i Coldplay secondo quanto riportato dal Times hanno presentato una contro-denuncia e chiedono a Holmes 14 milioni di sterline di danni per aver usato un prestito di 20 milioni di sterline concesso dal promoter Live Nation nel 2015 e, poi, un secondo di 10 milioni nel 2018.

Per Holmes, i Coldplay non avrebbero invece rispettato l’accordo sulla percentuale a lui riconosciuta del loro decimo e undicesimo album. I legali della band hanno riferito che il contratto di Holmes è scaduto alla fine del 2022 e non è stato rinnovato […]

