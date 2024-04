"Ma com'è andata con Fedez?" #Belve Il vicepremier si informa sulla stretta attualità pic.twitter.com/E0YBxrlT3W — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Francesca Fagnani, ospite da Fiorello, ha ricordato il racconto di Loredana Berté: quando l’ex marito Bjorn Borg voleva portare due zoccole in camera per fare un’ orgia, lei lo ha “corcato” di botte. Fiorello ha ribattezzato l’ex tennista “Bjorn B-orgia”.

Ospite a Belve, Matteo Salvini ha parlato della foto incriminata pubblicata dalla sua ex Elisa Isoardi in cui erano a letto: “…per me era una cosa fuori luogo e io non l’avrei fatto. Non mi faccio foto mentre dormo di solito e non faccio foto a chi dorme con me. Se si è scusata? Detto questo per me adesso è acqua passata“. Poi in un fuori onda lo si sente dire a Francesca Fagnani: “Hai fatto (intervistato) Fedez vero? Com’è andata con lui? Era incazzoso? perché mi hanno detto che…“ I rapporti con il rapper non sono mai stati idilliaci.

E poi esilarante Carla Bruni con un racconto su Donald Trump: “Ho incontrato lui in aereo, era con sua moglie. Poi ci ha invitato a pranzo nella Trump Tower ed è finita lì... Poi un giorno una giornalista del The Washington Post ha ricevuto una strana chiamata da un sedicente press agent di Donald Trump che le ha detto ‘come sa Donald ha migliaia di donne che lo desiderano’... Era lui che parlava di sé stesso facendo finta di essere l’ufficio stampa! E ha fatto una lista di donne che lo desideravano e nell’elenco c’ero io, ma anche Madonna, che in realtà lo combatte da sempre con tutte le sue forze. Lui usava questi gossip per depistare la stampa quando i suoi affari non andavano benissimo. Ha usato la stampa per farsi scudo.

L’ex first Lady conclude: “Poi lui si è molto arrabbiato. Perché ho fatto un’intervista con Vanity Fair e mi hanno chiesto come fosse nata questa storia con Donald. A quel punto ho detto:’Trump è pazzo si è inventato di sana pianta questa storia’. A quel punto mi è arrivato un messaggio in cui c’era scritto ‘tu sei una pazza, adesso io ti denuncio’. E allora io ho risposto ‘eh vabbè tranquillo io aspetto'”.

Gabriel Garko rivela a Chi: “Il mio coming out? Devo confessare che l’ho fatto per me stesso, non per gli altri. Ogni persona deve avere la libertà di fare quello che è meglio per sé. Se fai una cosa con l’idea di essere un modello per gli altri diventi esibizionista, se le fai per te è un sentimento puro”.

Barbara D’ Urso felicissima per l’ imitazione che ha fatto di lei Vincenzo De Lucia a Stasera tutto é possibile. La conduttrice ha notato l’ attenzione alla nuova acconciatura che ha sfoggiato a Domenica In da Mara Venier e ha postato: “Anche il cambio di pettinatura, volo!”.

Famiglie allargate: Alessia Marcuzzi ha trascorso le vacanze pasquali a Londra con il figlio maggiore Tommazo Inzaghi, 22 anni, la figlia Mia, 12 anni, e anche l’ex Francesco Facchinetti, padre di Mia, con la moglie, Wilma Helena Faissol e i loro due figli. Con la conduttrice anche Katia Follesa, reduce dal flop di Michelle Impossible, con la figlia Agata.

Famiglie divise: Ilary Blasi ha portato il suo Bastian Muller a Frontone, in provincia di Pesaro, terra di origine della showgirl che ha deciso per le festività di stare con la famiglia e la figlia Isabel, 8 anni. Assente Cristian, il primogenito, che é impegnato con il calcio a Madrid e che la Blasi ha poi raggiunto il giorno dopo. Chanel, invece, è volata alle Maldive col fidanzato per seguire il papá Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Alle Maldive anche Fedez con i figli Leone e Vittoria: dopo alcuni giorni sulle Alpi francesi a Courchevel insieme agli amici, é tornato a Milano. Davanti allo specchio del bagno della sua nuova casa dice: “Milano-Miami, finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l’ora”. I bambini era appena tornati da Dubai dove stati con mamma e tutto il clan Ferragni.

Finalmente una saggia decisione per Belen Rodriguez: ritirarsi per un po’ (ma chi ci crede?). La didascalia della storia Instagram in cui mostra le sue valigie recita: “Via, lontana dagli occhi“. Fa partecipi i followers dell’intenzione di “nascondersi”. Sino a quando? Domani?

È dedicata a Marlon Brando, di cui domani é il centenario della nascita, la grande retrospettiva del 42° Torino Film Festival che si terrà dal 22 al 30 novembre 2024, per la prima volta diretto da Giulio Base che dice: “Dopo la mia nomina ho iniziato a lavorare subito al mio progetto di TFF e ho immaginato un importante omaggio a Marlon Brando, forse il più grande attore di sempre”. Base inoltre vuole portare a Torino ospiti internazionali per una kermesse ricca di glamour.

Una cosa che Carla Bruni non ha detto a Belve: ai tempi in cui Mick Jagger si era invaghito di lei, la ex moglie di lui Jerry Hall aveva acquistato un castello vicinissimo a quello della famiglia Bruni Tedeschi, per controllare a vista la coppia. “Carlà” aveva paura della vicinanza della Hall anche perchè a Parigi quest’ultima l’aspettava sempre sottocasa: il suo scopo era quello di suonarle di santa ragione alla donna che le aveva rubato il marito. Non riuscí nel suo intento.

