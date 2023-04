FUORTES MA NON FUORTISSIMO – GIORGIA MELONI DEVE RIVEDERE I SUOI PIANI SULLA RAI: PUNTAVA ALLE DIMISSIONI DELL’AD SUBITO DOPO IL VARO DEL BILANCIO 2022, MA IL MANAGER VUOLE LA CERTEZZA DI UN INCARICO FUTURO (PER IL SAN CARLO DI NAPOLI SERVE UN DECRETO PER LIQUIDARE L'ATTUALE SOVRINTENDENTE LISSNER) – SALVINI E LETTA GONGOLANO, CONVINTI CHE LA “DUCETTA” PUNTI A OCCUPARE LE PRINCIPALI CASELLE DI VIALE MAZZINI – INTANTO I PALINSESTI AUTUNNALI SONO IN ALTO MARE...

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

carlo fuortes

Si complicano i piani di Giorgia Meloni sulla Rai. Complice la rivalità di Matteo Salvini, deciso a rendere la vita sempre più difficile alla premier, quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo atto dell’era Fuortes – il varo del bilancio 2022 e dell’accordo con la Fondazione Fiera Milano, caro alla Lega, per spostare il centro di produzione al Portello – potrebbe rivelarsi un semplice step gestionale dell’ad insediato da Draghi.

[...] le cose si sono ingarbugliate al punto che l’avvicendamento sulla tolda della Tv pubblica, sognato da Meloni in tempo per confezionare i nuovi palinsesti autunnali, potrebbe slittare a data da destinarsi.

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

Con gran soddisfazione del segretario lumbàrd, convinto (insieme a Forza Italia) che l’inquilina di Chigi voglia replicare in Rai lo schema già visto sulle nomine nelle partecipate di Stato: le poltrone migliori a FdI, le briciole agli alleati. Come non avrebbe mancato di rinfacciarle ieri, durante il lungo pranzo nel palazzo del governo.

Dopo i tentativi falliti di traslocare il manager romano prima al Maggio Fiorentino e poi alla Scala, pure il trasferimento al San Carlo di Napoli sta incontrando ostacoli inaspettati. L’idea dell’esecutivo era varare un decreto ad hoc per estendere la legge Madia anche ai sovrintendenti stranieri, finora valido solo per gli italiani: la norma del 2015 vieta infatti a chiunque percepisca una pensione di occupare incarichi dirigenziali in enti e società che rientrino all’interno del bilancio consolidato dello Stato, inclusi Teatri stabili e Fondazioni lirico-sinfoniche.

stephane lissner

Un escamotage che avrebbe provocato l’immediata decadenza di Stéphane Lissner, visto che l’attuale direttore del San Carlo ha compiuto 70 anni e percepisce già una pensione in Francia. Il problema è che, appena trapelata la notizia, il transalpino ha spedito una lettera di fuoco ai soci fondatori dello Stabile partenopeo – il ministro della Cultura Sangiuliano, il governatore campano De Luca e il sindaco Manfredi – per avvertirli di aver ingaggiato un pool di avvocati, pronti a tutelarlo «attraverso segnalazioni ad ogni autorità competente, in ragione dell’evidente contrarietà di tale progetto, tra l’altro, alla Costituzione e al Trattato Ue». Con stoccata finale al successore: «Immagino che nessun candidato al ruolo di sovrintendente voglia assumere la responsabilità della gestione del Teatro a esito di una manovra illegittima e discriminatoria».

sangiuliano lissner

Denuncia che rischia di aprire un caso diplomatico coi cugini d’Oltralpe proprio nei giorni in cui Sangiuliano è in missione a Parigi. Da qui la frenata dell’ad Rai. Determinato a strappare garanzie più solide di una semplice promessa. Perciò alla vigilia del Cda avrebbe fatto sapere — nel corso di un nuovo incontro a Palazzo a Chigi, smentito però da Viale Mazzini — che il passo indietro ci sarà solo dopo la conversione in legge del fatidico decreto. «Ma questo vorrebbe dire arrivare, se va bene, a luglio», masticano amaro i meloniani.

carlo fuortes

Mentre la presentazione dei palinsesti, necessari per realizzare la “rivoluzione conservatrice” auspicata da FdI, è in calendario per fine giugno. Mossa in grado di far saltare la tabella di marcia prefigurata un paio di mesi fa: dimissioni di Fuortes dopo il Cda sul bilancio; nomina del successore, Roberto Sergio, all’assemblea degli azionisti già fissata il 27 aprile per la ratifica dei conti; insediamento del nuovo ad con nomina del direttore generale, il “fratellitaliano” Giampalo Rossi, al massimo ai primi di maggio.

Niente da fare, tutto è tornato per aria. Anche per volere di Salvini e di Gianni Letta, che dello stallo intendono approfittare per arginare il partito di Meloni, da un paio d’anni estromesso da tutti gli organismi di gestione. «Un vero e proprio stato di emergenza che andrebbe risolto urgentemente», è l’appello al Mef lanciatoieri dall’Associazione produttori audiovisivi. Spiega il presidente, Giancarlo Leone: «Da due mesi tutti i progetti di intrattenimento, fiction, documentari, animazione sono bloccati». [...]

CARLO FUORTES MEME BY CARLI carlo fuortes foto di bacco