LA GUFATA DI FIORELLO – A SANREMO "CIURI", IN VERSIONE LITTLE TONY, LANCIA LA MALEDIZIONE SULLA PROSSIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL, SCATENANDO LA GRATTATA DI PALLE DI TUTTI I PRESENTATORI D’ITALIA (ALESSANDRO CATTELAN IN PRIMIS): “A CHI IL PROSSIMO ANNO GUIDERÀ IL FESTIVAL AUGURO CHE QUESTA PLATEA SIA PIENA DI PUBBLICO, ANCHE IN MEZZO ALL'ORCHESTRA, IN GALLERIA. A MINCHIA CHINA. MA DEVE ANDARE MALE, MALE MALE, VOGLIO VEDERE CHI SI PRENDERÀ QUESTA PATATA BOLLENTE…”