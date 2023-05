12 mag 2023 11:02

FURTI BENIGNI - LA STATUA ROMANA TRAFUGATA DALLA VILLA SULL’APPIA DI ROBERTACCIO BENIGNI È STATA TROVATA IN SPAGNA: CONDANNATO A 4 ANNI E MEZZO PER RICETTAZIONE E RICICLAGGIO L’ANTIQUARIO CATALANO CHE L’AVEVA ACQUISTATA - IL TRIBUNALE DI ROMA HA DISPOSTO CHE L'UOMO RISARCISCA CON 20MILA EURO IL REGISTA - PER IL FURTO DELLA STATUA, NON SONO MAI STATI IDENTIFICATI GLI AUTORI MATERIALI...