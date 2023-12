IL FUTURO DEI CONCERTI? SUL DIVANO! - IL CANTANTE THE WEEKND SI È ESIBITO "LIVE" AL PRIMO FESTIVAL VIRTUALE ORGANIZZATO SUL VIDEOGIOCO "FORTNITE" - LA POPSTAR CANADESE, FAMOSA ANCHE PER AVER RECITATO NELLA SERIE TV STRACULT "THE IDOL", NON È IL PRIMO A FARE UNO SPETTACOLO DEL GENERE: NEL 2020, IN PIENO LOCKDOWN, 12 MILIONI DI UTENTI ASSISTIRONO ALL'ESIBIZIONE VIRTUALE DI TRAVIS SCOTT, MENTRE L'ANNO SUCCESSIVO TOCCÒ AD ARIANA GRANDE - L'INTENZIONE DI "EPIC GAMES", LA SOCIETÀ A CUI FA CAPO "FORTNITE", È QUELLA DI… - VIDEO

the weeknd

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

[…] Lo scorso sabato The Weeknd è stato il protagonista del primo festival musicale ospitato da Fortnite, videogioco da 220 milioni di giocatori attivi mensili. Distopia? No: realtà.

concerto di the weeknd su fortnite 2

È stato sulle note di Take My Breath che l'avatar della star da 75 milioni di copie vendute a livello mondiale è sbarcata in Fortnite: Epic Games, l'azienda che sviluppa il videogioco, non ha ancora comunicato il numero degli utenti che hanno assistito all'esibizione, ma il solo trailer ha totalizzato su YouTube 2 milioni di visualizzazioni. Solo una settimana fa Fortnite aveva visto esibirsi nel multiverso interattivo in cui è ambientato il videogioco l'avatar di Eminem, che ha tenuto incollati per pochissimi minuti 3 milioni di spettatori - la performance è stata trasmessa da 147 mila canali Twitch - facendo ascoltare le hit Lose Yourself e Godzilla (con l'avatar del compianto rapper Juice Wrld, morto nel 2019 a soli 21 anni).

L'OLOGRAMMA

the weeknd su fortnite 1

Fortnite è stato il primo titolo ad aprire la strada alla connessione tra il mondo dei videogiochi e la musica dal vivo, che sempre più spesso sta cercando strade alternative al formato fisico: due settimane fa i Kiss durante il loro ultimo concerto, dal palco del Madison Square Garden di New York, hanno annunciato che la versione umana della band si scioglie per lasciare i palchi agli ologrammi di Gene Simmons e soci, come fatto dagli ABBA lo scorso anno a Londra. Nel 2020, in pieno lockdown, ben 12 milioni di utenti in ogni angolo del mondo seguirono su Fortnite l'esibizione virtuale di Travis Scott, mentre l'anno successivo toccò ad Ariana Grande.

the weeknd su fortnite 5

A un mese dal lancio della nuova modalità, "Battaglia Reale", che ha fatto connettere 44,7 milioni di utenti, Fortnite torna a puntare con convinzione sugli eventi musicali virtuali: "Fortnite Festival" è stato presentato come una nuova esperienza che spronerà gli utenti a esibirsi su un palco virtuale nel ruolo di cantanti, chitarristi, batteristi. The Weeknd è stato il primo a «calcarlo», seppur virtualmente parlando. […]

