10 feb 2023 19:39

GADDA OVER THE RAINBOW - PER QUALE MOTIVO LO SCRITTORE NON PUBBLICÒ MAI LE PARTI DEL “GIORNALE DI GUERRA E PRIGIONIA” ORA USCITE NELLA NUOVA EDIZIONE ADELPHI? PERCHE’ ERA TERRORIZZATO DI TRADIRE SEGNI DI OMOSESSUALITÀ. IN UNO DEI BRANI SCRIVE: “LO TROVARONO UN GIORNO CON LA TESTA APPOGGIATA SULLE GINOCCHIA D'UN CAPITANO SUO AMICO, CHE LO ACCAREZZAVA” (PER COME ERA FATTO GADDA SIAMO QUASI AL COMING OUT)