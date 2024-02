LA GAG CON FIORELLO FACEVA COSI’ CAGARE CHE JOHN TRAVOLTA NON FIRMA LA LIBERATORIA PER TRASMETTERE LE IMMAGINI DI LUI ALLE PRESE CON IL “BALLO DEL QUA QUA”.

americani guarderanno john travolta fare il ballo del qua qua tra due pazzi con i becchi in testa e persone vestite da galline e si chiederanno che droga gira in italia #Sanremo2024 pic.twitter.com/oQijEjtfOe — auro ?? | ? (@wwantyourbelly) February 7, 2024

Altra cosa molto curiosa.

Lo slogan del marchio U-Power è “Don’t worry be happy!”. Altra coincidenza vuole che Amadeus che non ha detto mezza parola in inglese per tutta la sera, nel lanciare il ballo del qua qua dica indovinate cosa? “Don’t worry be happy!”. ? pic.twitter.com/lrLMdd5qCv — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2024

Non so se come dice il Corriere della sera il cachet di Travolta di un milione di euro sia stato pagato da U-Power, l’azienda di scarpe e abbigliamento da lavoro di cui John è testimonial (Travolta sul palco indossava scarpe U-Power spesso inquadrate e stranamente senza logo… pic.twitter.com/7YBc2BJaJs — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2024

Estratti da repubblica.it

Scoppia il caso Travolta, non firma la liberatoria per il Ballo del qua qua

È un caso il Ballo del qua qua che ha visto John Travolta impegnato in una gag con Amadeus. L’artista non ha firmato la liberatoria e le immagini non potranno essere più viste.

Fiorello: “Con Travolta gag terrificante”

"Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia". Fiorello scherza così, nel corso di 'VivaRai2!... VivaSanremo!' dopo la seconda serata del Festival, sulla sua gag con John Travolta e Amadeus. E mentre legge la notizia che c'è stato il secondo allarme bomba al Festival, propone di "metterci d'accordo per il terzo” E, comunque, se l'allarme ci fosse stato poco prima del ballo del qua qua sarebbe stata una cosa buona e utile".

John Travolta e la pubblicità occulta delle scarpe

Non è solo la gag del Ballo del qua qua a far discutere sulla partecipazione di Travolta: la star è testimonial del marchio di scarpe U-Power che sarebbero state inquadrate più volte durante l’esibizione. Alcune voci ipotizzano che l’azienda, non la RAI, avrebbe pagato un milione di euro per l'ospitata.

In prima fila proprio al teatro Ariston c'era il presidente Franco Uzzeni. Sui social dell'azienda sono stati ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla con la scritta 'in anteprima le nuovissime scarpe'. Una delle storie mostra inoltre il presidente dell'azienda all'Ariston con le stesse scarpe di Travolta.

U-Power, Travolta è testimonial dall'estate 2023

(ANSA) ''Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023.

La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo''. Così l'azienda produttrice delle scarpe indossate ieri da John Travolta durante la sua performance al festival di Sanremo, in merito alle polemiche sull'ipotesi di pubblicità occulta. (ANSA).

