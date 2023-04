Estratto dell’articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

Tra i grandi eventi musicali di questa estate ricchissima, il tour di Cesare Cremonini è stato certamente uno dei più eclatanti. Il cantante bolognese ha toccato diversi stadi italiani e veri e propri luoghi di culto per gli sportivi, prestati alla musica. Ad esempio Imola, la tappa che ha chiuso il suo tour a inizio luglio e che Cremonini ha raccontato a Sky poche ore prima di andare in scena, in un connubio di ricordi ed emozioni in cui la sua carriera, le canzoni e lo sport si intrecciano insistentemente, creando una trama fittissima.

Andrà in onda il 10 luglio sui canali sportivi di Sky “Cremonini Stadi 2022 – Imola nel cuore”, il racconto che il cantante ha fatto a Vera Spadini proprio in quel tempio dei motori dove Ayrton Senna morì nel 1994. Una giornata alla quale Cremonini, ancora bambino, prese parte, come ha spesso raccontato, sia a voce ma soprattutto in una delle sue canzoni più celebri:

“Ero presente quel giorno, ero con mio papà a vedere il Gran Premio. Quindi ricordo in maniera fortissima quell’evento così doloroso e sconvolgente per tutti. Non avrei mai immaginato di cantare un giorno un pezzo che dice ‘da quando Senna non corre più’ proprio qui, davanti a 70 mila persone”. […]

