GALEOTTO FU "UN GIORNO DA PECORA" - IL DEPUTATO PD ANDREA ROMANO HA SPOSATO IL 12 DICEMBRE 2020 SARA MANFUSO. I DUE SI ERANO CONOSCIUTI NELLA TRASMISSIONE RADIOFONICA DI RADIO1, DOVE, OGGI, HANNO ANNUNCIATO IL LORO MATRIMONIO – LEI: “SEMBRAVA UNA RIUNIONE DI PARTITO, IL MIO TESTIMONE DI NOZZE NON LO CONOSCEVO FINO AD UN MINUTO PRIMA DELLA CERIMONIA, ERA UNA PERSONA DEL PD…”. E POI RIVELA: “LUI MI CHIAMA BAMBOLONA PERCHE’…”

Una storia d'amore che inizia con un incontro radiofonico a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che diventa una relazione stabile e si conclude con un matrimonio. E' quanto avvenuto tra il deputato Pd Andrea Romano e Sara Manfuso, opinionista televisiva che si occupa di attualità politica, che oggi, sempre ai microfoni della trasmissione, hanno annunciato per la prima volta di esser convolati a giuste nozze.

”Ci siamo sposati nel dicembre scorso, in pieno lockdown,a Livorno col sindaco Salvetti, erano le 12 del 12 dicembre 2020”, hanno ammesso entrambi. Che tipo di cerimonia è stata? “Molto privata visto il periodo ma volevamo sposarci prima di andare a convivere”. La sposa, a Un Giorno da Pecora, ha aggiunto: “mi sono ritrovata ad un matrimonio che sembrava una riunione di partito, il mio testimone di nozze non lo conoscevo fino ad un minuto prima della cerimonia, era una persona del Pd lo...” E che sposo è stato il deputato Pd?

“Andrea era molto emozionato, era vestito di tutto punto con una pashmina ed un fiore all'occhiello, mentre io ero vestita di bianco”. Ora che vivete insieme, chi è che fa di più in casa tra i due? “Io faccio molto poco – ha ammesso la Manfuso – fa quasi tutto Andrea. Che già dalle prime ore del mattino mi chiede cosa voglio per cena”. E qual è il soprannome che le ha dato suo marito in privato? “ Andrea mi chiama 'bambolona', so che lui lo fa in modo dolce e quindi a me piace”, ha concluso la sposa a Un Giorno da Pecora.

