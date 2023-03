LE VITTORIE AGLI OSCAR DELLE 60ENNI MICHELLE YEOH E JAMIE LEE CURTIS CONFERMANO CHE GLI ANNI CHE PASSANO NON SONO UNA MALEDIZIONE E CHE LE RUGHE NON OSCURANO IL TALENTO

1. OSCAR LA RIVINCITA DELLE BOOMER

Estratto dell'articolo di Andrea Carugati per “la Stampa”

[…] La frase pronunciata domenica notte da Michelle Yeoh, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice protagonista, è già diventata un manifesto contro l'ageismo e la discriminazione verso le donne che hanno varcato la soglia degli anta […]: «Donne, non accettate di farvi dire da nessuno che siete troppo vecchie per fare qualcosa».

Incluso vincere un Oscar, a 61 anni come ha fatto lei con la sua interpretazione in Everything Everywhere all at once, (sette statuette, tra cui quella per il miglior film) sfatando appunto il mito che le attrici devono essere giovani e belle per avere successo. Tendenza confermata anche dal premio per la migliore attrice non protagonista, Jamie Lee Curtis, che di anni ne ha 64[…] Certo, non sono le prime attrici di una certa età a vincere l'Oscar.

In questo millennio era già accaduto […] Però, che entrambi i premi per la recitazione al femminile siano andati a due sessantenni certamente rappresenta un fatto più unico che raro, che dimostra che Hollywood è pronta a riconoscere il talento a prescindere dalla data di nascita, cosa che per gli uomini era scontata, per le donne un po' meno, soprattutto se non Wasp […].

Yeoh ha poi concluso il suo discorso con un inno alle mamme di tutto il mondo: […] Una dedica toccante seguita da altre sullo stesso tono, in una sorta di festa della mamma anticipata che ha reso la figura materna centrale in questi 93° Oscar. Di mamme infatti hanno parlato anche i «Daniels», Scheinert e Kwan e Guillermo del Toro che dedica la statua per Pinocchio alla madre da poco scomparsa come la costumista di Black Panther, Ruth E. Carter, prima donna di colore ad avere vinto due statuette. Anche Jamie Lee Curtis ringrazia i genitori […]

2. QUANDO L’ETÀ NON CONTA MICHELLE, JAMIE LEE E LA LEZIONE DELLA TENACIA

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

L’inattesa vittoria di due attrici sessantenni […] Michelle Yeoh sferra l’ultimo colpo marziale sul palco, in mano la statuetta. È la prima attrice asiatica premiata con l’Oscar da protagonista, a sessant’anni. Jamie Lee Curtis, che di anni ne ha quattro di più, l’affianca nel film trionfatore — Everything everywhere all at once — e da vincitrice come non protagonista.

[…] Al Dolby Theater le loro vittorie, la dolcezza di Michelle, i piedi nudi e l’allegria di Jamie, sono state festeggiate. […] Nella filmografia di entrambe ci sono occasioni colte, per Michelle La tigre e il dragone, Memorie di una Geisha, The lady. Per Jamie Lee Un pesce di nome Wanda, True Lies, Cena con delitto.

Entrambe sul palco dell’Academy si sono tolte sassolini: la frecciata sull’età di Yeoh all’anchorman sessista di Cnn Don Lemon, per il quale le donne sopra i quaranta sono sfiorite, Curtis dedica il premio «a chi fa film di genere: abbiamo vinto un Oscar», sottolineando una categoria snobbata da Festival e premi[…]

A Jamie Lee Curtis hanno chiesto dell’idea di togliere il gender dalle categorie, come alla Berlinale: «Da madre di una figlia trans capisco il problema, ma temo che questa scelta rischi di diminuire le opportunità per le donne». In comune, Michelle e Jamie, hanno anche la volontà di lasciare che il tempo passi sui loro corpi. […]

Dietro il sorriso dell’icona aerobica di Perfect […]c’è stata invece una lunga lotta con l’alcol. Alla Mostra 2021 che le consegnava il Leone alla carriera Jamie Lee ci raccontava: «La bellezza non è stata il centro della vita, ci ho giocato per un secondo, era ciò che mi era chiesto. Ma ho fatto un viaggio più profondo». […]

