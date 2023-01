17 gen 2023 14:30

IL GARANTISMO DI AMADEUS: “MADAME INDAGATA PER IL FALSO GREEN PASS? SAREBBE UN GRANDE ERRORE ESTROMETTERLA DALLA GARA. AL MOMENTO È SOLO INDAGATA, NON ANTICIPIAMO IL LAVORO DELLA MAGISTRATURA” (CHE VALGA ANCHE PER ALTRI LA STESSA PRESUNZIONE D'INNOCENZA) – TRA I BRANI IN GARA, IN POLE PER LA VITTORIA CI SONO MENGONI, GIORGIA, ULTIMO E ELODIE. MA OCCHIO ALLE SORPRESE COLAPESCE & DIMARTINO E MADAME. BOCCIATURA PER I CUGINI DI CAMPAGNA – LA BATTUTA SU VESPA E FIORELLO CHE (PER ORA) CONFERMA IL NO…