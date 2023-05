GATTARO FA CHIC – IL "MET GALA 2023" ERA MEJO DI UN RIFUGIO PER ANIMALI: DURANTE LA SERATA DEDICATA A KARL LAGERFELD, IN TRE HANNO DECISO DI “TRAVESTIRSI” DA FELINI PER OMAGGIARE L'AMATA GATTA DELLO STILISTA - JARED LETO SI E' INFILATO IN UN COSTUME DA MICIONE - LIL NAS X AVEVA UNA MASCHERA DA GATTA E DOJA CAT (NOMEN OMEN) SI È PRESENTATA CON UN CAPPUCCIO CON LE ORECCHIE DA FELINO - VIDEO + FOTO!

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “la Stampa”

lil nas x met gala 2023

Tre nuove gravidanze esibite – Rihanna, Serena Williams e la modella Karlie Kloss - con conseguenti pance in bella vista. Tre costumi da gatto, uno gigantesco e peloso con dentro Jared Leto, più i felini Lil Nas X e Doja Cat. Un nuovo fidanzato ufficiale per Anna Wintour, l'attore Bill Nighy.

Innumerevoli pezzi vintage e un vero scarafaggio sul red carpet che è già diventato un meme. L'abito (inesistente) tutto in perle di Kim Kardashian che ricordava la sua famosa copertina per Playboy. Le assenze di Katy Perry e Blake Lively. Il ritardo di Rihanna arrivata alle dieci passate in bianco Valentino al braccio del suo compagno A$AP Rocky in Gucci.

Sono le istantanee dal Met Gala, la notte in cui il mondo della moda celebra se stesso grazie al Costume Institute del Museum of Modern Art che ogni anno sceglie il tema della mostra. […]

jared leto vestito come il gatto di karl lagerfeld s met gala 2023

La polemica si è poi dissolta come neve al sole una volta che sul red carpet hanno incominciato ad arrivare le star, con il pubblico accampato sul ciglio della strada già dal mattino: Dua Lipa in bianco Chanel vintage, Penelope Cruz anche lei in vintage, Jennifer Lopez in Ralph Lauren, Anne Hathaway in Versace, Jessica Chastain bionda in Gucci, Billie Eilish in Simone Rocha, Paris Hilton in Marc Jacobs, Olivia Wilde in vintage Chloè, Nicole Kidman in Chanel e così via.

Alla fine non mancava nessuno, tutti presenti forse per timore di indispettire Anna Wintour, amica personale di Lagerfeld e dal 1995 colei che del Met Gala decide tutto, dal tema ai posti a tavola a, pare, il look degli invitati. […]

