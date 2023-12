19 dic 2023 16:30

GEDI D’ARGILLA – IERI “FARWEST”, LA TRASMISSIONE DI SALVO SOTTILE IN ONDA ALLE 21,20 SU RAI3, HA RACCONTATO LA PRESUNTA TRUFFA DEL VECCHIO MANAGEMENT DEL GRUPPO "GEDI" AI DANNI DELL’INPS, CHE SI SAREBBE TROVATO UN BUCO DA 22,2 MILIONI - L’INCHIESTA CHE VEDE INDAGATE 101 PERSONE HA PORTATO A IDENTIFICARE 79 LAVORATORI MANDATI IN PREPENSIONAMENTO TRA I 49 ANNI E I 56 ANNI, E CON UN COSTO NON INDIFFERENTE AI DANNI DELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA... - VIDEO