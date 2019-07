IL METEOROLOGO MIGLIORA CON L'ETÀ? NO, CON LE FRATTURE: ''NIENTE AZZECCA IL TEMPO MEGLIO DEI REUMATISMI'' - ANDREA GIULIACCI: ''LE VACANZE NON LE SCELGO IN BASE AL TEMPO MA IN BASE A QUELLO CHE ORDINANO I FIGLI, COME TUTTI. AD AGOSTO SPERO RESISTA IL BEL TEMPO PERCHÉ QUANDO VADO AL MARE E TROVO PIOGGIA TUTTI MI GUARDANO STORTO'' - ''IL RISCALDAMENTO CLIMATICO ORMAI È INEVITABILE. AVREMO CALDO TORRIDO DUE MESI L'ANNO. L'UNICA STRADA, IMMEDIATA, PER RIDURRE I GAS SERRA È IL NUCLEARE''