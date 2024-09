12 set 2024 17:35

GENNY, CHE DIO T'AIUTI! - DOPO LE DIMISSIONI DA MINISTRO, SANGIULIANO È RIENTRATO IN RAI ED È STATO SPEDITO NELLA SEDE DI BORGO SANT'ANGELO, A ROMA, A DUE PASSI DA SAN PIETRO -NELLO STABILE HA SEDE RAI VATICANO E LA DIREZIONE DELLA TGR - "GENNY-DELON" È STATO MANDATO VICINO ALLE MURA LEONINE NON PER FARLO TORNARE SULLA RETTA VIA MA PERCHÉ SI ERA LIBERATO UN UFFICIO: PER LUI CI SARÀ UN PERIODO DI SMALTIMENTO FERIE IN ATTESA DI UN NUOVO INCARICO IN RAI...