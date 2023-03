LA GENTE VA POCO AL CINEMA FIGURIAMOCI SE GUARDA LA NOTTE DEGLI OSCAR IN TV - LA 95ESIMA EDIZIONE DEI PREMI OSCAR, SU "ABC", E' STATA SEGUITA DA 18.7 MILIONI SPETTATORI AMERICANI: E' IL RISULTATO MIGLIORE DEGLI ULTIMI TRE ANNI MA STIAMO PARLANDO DI ASCOLTI BASSISSIMI SE PARAGONATI AL PASSATO, QUANDO IL CINEMA "CONTAVA" E HOLLYWOOD NON ROMPEVA IL CAZZO CON METOO E INCLUSIONE - IL RECORD SI REGISTRO' NEL 1998 CON 55.3 MILIONI DI SPETTATORI…

Un’altra edizione degli Academy Awards, la 95esima per l’esattezza, è finita portando con sé un successo che non si registrava da tre anni. Secondo un comunicato stampa condiviso da “ABC” sembra che siano stati 18,7 milioni gli spettatori che hanno guardato la notte degli Oscar in diretta.

Sembra dunque ci sia stato un aumento del 12% degli spettatori totali rispetto allo scorso anno, che ne aveva totalizzati 16,7 milioni.

È bene sottolineare però che, nonostante questi dati mostrino un netto miglioramento su un arco temporale di tre anni, si annoverano comunque tra i più bassi nella storia degli Academy Awards.

Secondo quanto riportato da “Variety” il record di ascolti è stato raggiunto nel 1998 con ben 55,3 milioni di spettatori: per intenderci si parla dell’edizione in cui il celebre “Titanic” di James Cameron si è aggiudicato la statuetta come miglior film.

