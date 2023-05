12 mag 2023 18:46

GENTILI, PIÙ CHE STELLA UNA METEORA - CHIUSURA ANTICIPATA PER VERONICA GENTILI E GIUSEPPE BRINDISI. "ZONA BIANCA", COME DAGOANTICIPATO NEL MIRINO DEI VERTICI PER I BASSI ASCOLTI, SALUTERÀ IL PUBBLICO DOMENICA 14 MAGGIO – LA POMPATISSIMA GENTILI, CHE PER UN ATTIMO SEMBRAVA DOVESSE INVADERE L’INTERO PALINSESTO MEDIASET, SI E' SGONFIATA E DIRÀ ADDIO ALLA PRIMA SERATA: “CONTROCORRENTE” CHIUDERÀ I BATTENTI IL 17 DOPO AVER RACIMOLATO UNO SCARSISSIMO 3% A PUNTATA…