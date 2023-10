5 ott 2023 13:16

GEORGIA ON MY MIND - DANDOLO PER “OGGI”: JASMINE CARRISI, FIGLIA DI AL BANO E DI LOREDANA LECCISO, ENTRERÀ NEL CAST DELLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA VERSIONE GEORGIANA DI “BALLANDO CON LE STELLE”. I GENITORI SONO UN PO’ PREOCCUPATI. LA GIOVANE CARRISI INFATTI DOVRÀ VIVERE PER CIRCA 2 MESI NELLA MOVIMENTATA TBILISI, IN CUI AL BANO È MOLTO AMATO E POPOLARE…